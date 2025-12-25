ETV Bharat / state

दिल्ली के खजूरी खास में बनेगा अत्याधुनिक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड, मनोज तिवारी ने की घोषणा

प्रधानमंत्री ने सांसद खेल महोत्सव शुरू करने की जो प्रेरणा दी, उसी के तहत हर खिलाड़ी को आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा.

मनोज तिवारी ने खिलाड़ियों को दी बड़ी सौगात
मनोज तिवारी ने खिलाड़ियों को दी बड़ी सौगात (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 25, 2025 at 5:53 PM IST

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह के मौके पर क्षेत्रीय सांसद मनोज तिवारी ने खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगात की घोषणा की. उन्होंने खजूरी खास में एक अत्याधुनिक मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स ग्राउंड विकसित करने का ऐलान किया. सांसद ने कहा कि यह ग्राउंड अगले पांच से छह महीनों में तैयार कर लिया जाएगा और यहां खिलाड़ियों को बिना किसी बाधा के खेलने की सुविधाएं मिलेगी.

सांसद खेल महोत्सव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खिलाड़ियों से संवाद को लेकर मनोज तिवारी ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री का खेल महोत्सव के लिए करीब डेढ़ घंटे का समय निकालना अपने आप में एक बड़ा संकेत है. इससे यह स्पष्ट होता है कि देश में खिलाड़ियों के भविष्य को लेकर सरकार कितनी गंभीर है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांसद खेल महोत्सव शुरू करने की जो प्रेरणा दी, उसी के तहत उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हर खिलाड़ी को आगे बढ़ने का मंच देने का प्रयास किया जा रहा है.

सांसद मनोज तिवारी ने स्पोर्ट्स ग्राउंड बनाने की घोषणा की (ETV Bharat)

सांसद खेल महोत्सव के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया

मनोज तिवारी ने कहा कि इस वर्ष का सांसद खेल महोत्सव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और अगले वर्ष के आयोजन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी से शुरू की जा रही है. इसके लिए एक मोबाइल नंबर 90901388 जारी किया गया है, जिस पर कॉल करने के बजाय केवल टेक्स्ट मैसेज भेजने की अपील की गई है. उन्होंने कहा कि मैसेज भेजने में मात्र 10 पैसे का खर्च आएगा और उसी के आधार पर खिलाड़ियों को अगले टूर्नामेंट के लिए रजिस्टर किया जाएगा.

खजूरी खास में बनने वाले मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स ग्राउंड को लेकर सांसद ने विस्तार से जानकारी दी. उन्होंने बताया कि इस ग्राउंड में 400 मीटर का आधुनिक एथलेटिक ट्रैक बनाया जाएगा, जो इस तरह डिजाइन होगा कि खिलाड़ियों को दौड़ते समय चोट न लगे. इसके अलावा कबड्डी के लिए मिट्टी का ऐसा मैदान तैयार किया जाएगा, जहां कंकड़-पत्थर न हों. इसी ग्राउंड में क्रिकेट और फुटबॉल की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी.

सांसद खेल महोत्सव के समापन समारोह पर मनोज तिवारी (ETV Bharat)

खिलाड़ियों को मिलेगी कई सुविधाएं

सांसद मनोज तिवारी ने यह भी साफ किया कि यह मैदान डूब क्षेत्र में नहीं होगा और इसके लिए सभी तकनीकी इंतजाम किए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य ऐसा ग्राउंड तैयार करना है, जहां खेलने के लिए किसी बुकिंग की जरूरत न हो और न ही किसी अधिकारी के चक्कर लगाने पड़े. इस पहल को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है.

