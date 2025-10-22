ETV Bharat / state

छठ से पहले यमुना घाट पर तैयारियों का निरीक्षण, कपिल मिश्रा और BJP सांसद मनोज तिवारी ने AAP पर साधा निशाना

दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी शुरू ( ETV Bharat )