छठ से पहले यमुना घाट पर तैयारियों का निरीक्षण, कपिल मिश्रा और BJP सांसद मनोज तिवारी ने AAP पर साधा निशाना
कपिल मिश्रा ने कहा कि दिल्ली में ऐतिहासिक छठ पूजा की तैयारी की जा रही है. मुख्यमंत्री स्वयं छठ घाटों पर जा रही हैं
Published : October 22, 2025 at 5:24 PM IST
नई दिल्ली: भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने सोनिया विहार स्थित यमुना घाट का दौरा किया. इस दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों और बाढ़ नियंत्रण और सफाई से जुड़ी तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की. निरीक्षण के दौरान जिला प्रशासन, फ्लड डिपार्टमेंट और नगर निगम की टीमें भी मौजूद रहीं. अधिकारियों ने सांसद और मंत्री को घाट की मौजूदा स्थिति और हाल के दिनों में किए गए सुधारात्मक कार्यों की जानकारी दी.
दिल्ली में छठ पूजा की तैयारी शुरू
मनोज तिवारी ने कहा कि यमुना घाट न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यहां हर साल लाखों श्रद्धालु छठ पूजा जैसे पर्वों में शामिल होते हैं, लेकिन पिछले आम आदमी पार्टी की सरकार ने यमुना किनारे छठ पूजा के आयोजन पर रोक लगा दिया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि दिल्ली से आपदा सरकार जाती है तो वह दिल्ली वालों से की गई सभी वादों को पूरा करेंगे. अब दिल्ली में भाजपा की रेखा गुप्ता सरकार है. दिल्ली की छठ घाट और छठ पूजा की तैयारी शुरू हो गई है. साफ-सफाई, सुरक्षा और प्रकाश की उचित व्यवस्था का इंतजाम किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यमुना नदी बहुत तेज है, ऐसे में यमुना की गहराई का ध्यान में रखकर छठ पूजा करें.
श्रद्धालुओं को मिलेगा स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण
वहीं, मंत्री कपिल मिश्रा ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि आगामी त्योहारों को देखते हुए घाटों की मरम्मत, बैरिकेडिंग, सफाई और पानी निकासी की व्यवस्था समय पर पूरी की जाए. उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य श्रद्धालुओं को स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना है. भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने भी अधिकारियों से कहा कि यमुना तट पर गंदगी और अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए. उन्होंने स्थानीय निवासियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना और भरोसा दिलाया कि घाटों की स्थिति में सुधार के लिए सभी स्तर पर प्रयास जारी हैं. निरीक्षण के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और क्षेत्रवासियों की उपस्थिति में अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए गए, ताकि त्योहारों के दौरान किसी प्रकार की असुविधा न हो.
दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा कि यमुना पर छठ पूजा कराने की मांग को लेकर दिल्ली के बहुत से लोगों पर केजरीवाल सरकार पर मुकदमे दर्ज़ कराए थे. आज मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने निर्णय लिया है कि ऐसे सभी मुकदमों को दिल्ली सरकार वापस लेगी. मुख्यमंत्री स्वयं छठ घाटों पर जा रही हैं, ऐतिहासिक छठ पूजा की तैयारी की जा रही है.
