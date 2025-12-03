ETV Bharat / state

'कांग्रेस हमेशा मुस्लिम वोट बैंक के आगे झुकने वाली पार्टी रही', तेलंगाना CM रेड्डी के बयान पर BJP का हमला

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी देवताओं को लेकर बड़ा बयान दिया है, जिस पर विवाद खड़ा हो गया है.

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 3, 2025 at 6:51 PM IST

3 Min Read
देहरादून: कांग्रेस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी अपने एक बयान के कारण बीजेपी के निशाने पर आ गए है. तेलंगाना सीएम रेवंत रेड्डी ने हिंदू देवी-देवताओं को लेकर एक कार्यक्रम में बयान दिया था, जिससे बीजेपी ने आपत्तिजनक बताया है. बीजेपी ने न सिर्फ तत्काल कांग्रेस आलाकमान से सार्वजनिक माफी की मांग है, बल्कि कांग्रेस को मुस्लिम परस्त पार्टी भी बताया है.

राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि एक बार फिर साबित हुआ है कि कांग्रेस हिन्दू विरोधी और मुस्लिम परस्त महेंद्र भट्ट है. ये सारी बयानबाजियां गांधी परिवार के निर्देशों पर ही की जा रही हैं.

सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस नेता और उनके मुख्यमंत्रियों के बयान हिंदू विरोधी मानसिकता को उजागर करता है. उससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि यह सब मुस्लिम तुष्टिकरण से अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए किया जा रहा है.

सांसद महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की टि्प्पणी को हिंदू आस्था और रीति-रिवाजों के मूल सिद्धांतों पर हमला बताया है. महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर हिंदुओं के प्रति गहरी नफरत रखने का आरोप लगाया है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम वोट बैंक के आगे झुकने वाली पार्टी रही है.

सांसद महेंद्र भट्ट ने बताया कि इससे पूर्व भी सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा था कि कांग्रेस एक मुस्लिम पार्टी है. यह बयान ही उनकी मानसिकता को उजागर करता है. कांग्रेस की हिंदुओं और हिंदू देवताओं के प्रति नफरत उजागर होने के बाद समाज को एकजुट होने की जरूरत है. सनातन समाज के लिए भी गंभीरता से सोचने का समय आ गया है. क्या आप विभाजित रहेंगे और अपमान सहते रहेंगे, या आप एकजुट होंगे और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे?

सांसद महेंद्र भट्ट ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी समेत पूरी कांग्रेस ने इस बयान पर सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है. सांसद महेंद्र भट्ट का कहना है कि जिस पार्टी में मंत्री को सिर्फ SIR पर पार्टी लाइन से अलग कहने पर इस्तीफा देना पड़ता हो, उनके मुख्यमंत्री ने बिना किसी ऊपरी निर्देश के लगातार ऐसे बयान दे रहे है. इससे पूर्व भी वे बिहारी डीएनए, कांग्रेस को मुस्लिमों की पार्टी जैसे अपमानजनक बयान दे चुके है, लेकिन कांग्रेस ने उनके एक सवाल तक नहीं पूछा. लिहाजा स्पष्ट है कि कांग्रेस नेता ऐसे तमाम बयान गांधी परिवार के निर्देशों पर ही देते हैं. चूंकि देश दुनिया के 140 करोड़ सनातनियों के सामने कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा पहले ही सामने आ गया है. इसीलिए हिंदुओं से वोट नहीं मिलने का विरोध और मुस्लिम समाज के तुष्टिकरण के लिए तय रणनीति के तहत ही ऐसे बयान दिए जा रहे हैं.

