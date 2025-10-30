ETV Bharat / state

घुसपैठियों की पहचान के साथ नकली वोटर्स हटाएगा SIR, विपक्ष को नहीं होनी चाहिए परेशानी: कंगना रनौत

BJP सांसद कंगना रनौत ने कहा, SIR से नकली वोटर्स, घुसपैठियों और वोटर कार्ड बेचने वालों की पहचान होगी. विपक्ष को नहीं होनी चाहिए परेशानी.

BJP MP KANGANA RANAUT ON SIR
BJP सांसद कंगना रनौत (@Kangana Ranaut)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 30, 2025 at 9:39 AM IST

शिमला: देश में दूसरे चरण के SIR का ऐलान के बाद एक बार फिर से राजनीति तेज हो गई है. इसी बीच मंडी संसदीय क्षेत्र से BJP सांसद कंगना रनौत ने कहा है कि, "विपक्षी पार्टियों को वोटर लिस्ट के खास इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. इससे नकली वोटर्स को हटाया जाएगा, साथ ही घुसपैठियों और वोटर कार्ड बेचने वालों की भी पहचान की जाएगी."

SIR से नकली वोटर्स, घुसपैठियों और वोटर कार्ड बेचने वालों की होगी पहचान

बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने कहा कि, "वोटर रोल क्लीनअप काम से सिस्टम में और पारदर्शिता आएगी. इससे नकली वोटर्स, घुसपैठियों और वोटर कार्ड बेचने वाले सभी लोगों की पहचान होगी. हालांकि, भारत में कुछ ताकतें हैं जो देश को धर्म, क्षेत्र और भाषा के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही हैं."

भाजपा सांसद कंगना रनौत ने दावा किया है कि, "कांग्रेस के राज में ऐसा काम 12 से 13 बार किया गया था, और इससे परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि इस बार यह BJP के राज में हो रहा है." इलेक्शन कमीशन के ऐलान के फौरन बाद, कांग्रेस ने SIR पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद देश भर में राजनीति तेज हो गई है.

12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR

देश में दूसरे चरण के SIR का ऐलान हो गया. मंगलवार (28 अक्टूबर) से प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है. दूसरे चरण में देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) कराया जाएगा. जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा, पुडुचेरी, तमिलनाडु और लक्षद्वीप शामिल हैं. SIR के दूसरे चरण को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है.

मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कहा कि, भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर भारतीय जनता पार्टी शनिवार, 31 अक्टूबर को बड़े पैमाने पर 'एकता यात्रा' निकाल रही है. आजादी के बाद, कई लोगों ने देश को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल ने देश को एक करने के लिए बहुत मेहनत की.

कंगना रनौत ने अधिकारियों को दिए ये सख्त निर्देश

मंडी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए भाजपा सांसद ने मानसून के मौसम में आई आपदा, रोड कनेक्टिविटी की दिक्कतों और विकास कार्यों पर चर्चा की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जिले में चल रहे विकास कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता के प्रतिनिधि बदलते रहेंगे, लेकिन अगर अधिकारियों के रवैये में बदलाव नहीं आया तो लोगों का विकास संभव नहीं है.

