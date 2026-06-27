मीडिया से बात करते कैमरे के सामने अचानक बेसुध हुए हर्ष महाजन, IGMC के CCU वार्ड में भर्ती
शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ी. उन्हें तुरंत आईजीएमसी ले जाया गया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 27, 2026 at 12:28 PM IST
शिमला: राजधानी शिमला में शनिवार को भाजपा के धरना-प्रदर्शन के दौरान राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ गई. जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव नहीं कराए जाने के विरोध में बीजेपी की तरफ से शिमला उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना-प्रदर्शन आयोजित किया गया था, जिसमें सांसद हर्ष महाजन भी शामिल हुए थे.
धरने के दौरान हर्ष महाजन ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उसके बाद मीडिया से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव लंबित रखने के खिलाफ प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला. मीडिया से बातचीत के बीच ही वो अचानक असहज महसूस होने लगे. उन्होंने अपना बात को बीच में रोकते हुए भाजपा विधायक बलबीर वर्मा से आगे बोलने का आग्रह किया. वहीं, कुछ ही सेकेंड बाद हर्ष महाजन का संतुलन बिगड़ने लगा और बेहोशी छाने लगी. मौके पर मौजूद उनके पीएसओ और भाजपा कार्यकर्ताओं ने तुरंत उन्हें संभाल लिया, जिससे वो नीचे गिरने से बच गए. घटना के बाद धरना स्थल पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया.
घबराहट के कारण हुई थी समस्या
इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उन्हें तत्काल एचआरटीसी की टैक्सी के माध्यम से आईजीएमसी शिमल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया. आईजीएमसी में उन्हें सीसीयू में रखा गया था. बताया जा रहा है कि सिर्फ भीड़ और गर्मी के कारण उन्हें सांस लेने में समस्या हुई और घबराहट के कारण उन्हें चक्कर आया था. हालांकि डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद ही पूरे मामले पर स्थिति साफ हो पाएगी.
वहीं, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी उनसे मिलने अस्पताल पहुंचे. अस्पताल से ही उन्होंने कुछ समय बाद बयान जारी करते हुए कहा कि आज अचानक स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण कुछ समय के लिए अस्पताल में उपचार लेना पड़ा. ईश्वर की असीम कृपा, चिकित्सकों के समुचित उपचार और आप सभी प्रियजनों, शुभचिंतकों, मित्रों एवं समर्थकों की प्रार्थनाओं, शुभकामनाओं और स्नेह से अब मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं.
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