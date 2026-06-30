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गोरखपुर सांसद रवि किशन के नाम बड़ी उपलब्धि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में बने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस'

इस दौरान हालांकि रवि किशन को विश्वविद्यालय की तरफ से वेतन या मानदेय के मद में कुछ भी भुगतान नहीं किया जाएगा. न ही उन्हें यात्रा- भत्ता मिलेगा. शैक्षणिक संस्थानों में अनुभवी लोगों को उनके विषय से जुड़े विद्यार्थियों को ज्ञान लाभ अर्जित करने के लिए ऐसी नियुक्ति की जा रही है. जिसमें सांसद रवि किशन को मौका मिला है.

कला और संगीत विभाग के प्रोफेसर बने रवि किशन!: दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रो. पूनम टंडन की अध्यक्षता में कार्य परिषद की महत्वपूर्ण बैठक हुई. इसमें कई नीतिगत फैसले लिए गए. सबसे अहम फैसला रहा सांसद रवि किशन को प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस बनाना. उनका इस पर एक वर्ष का कार्यकाल होगा.

गोरखपुर: भाजपा सांसद रवि किशन शुक्ला के खाते में एक और उपलब्धि जुड़ गई है. फिल्मी दुनिया में सफलता हासिल करने के बाद, राजनीति में भी सफलता के झंडे गाड़ने वाले गोरखपुर के सांसद अब प्रोफेसर बन गए हैं. पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने उन्हें विश्वविद्यालय में बतौर 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' के रूप नियुक्ति प्रदान की है.

जो दायित्व मिला है. उसका निर्वहन करेंगे. ललित कला, संगीत और नाटक के विद्यार्थियों को उनके अभिनय को निखारने में जो मदद बेहतर हो सकेगा. वह देने का कार्य करेंगे.- रवि किशन, सांसद, गोरखपुर

DDU के पूर्व छात्र को मिला सम्मान: विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के विद्यार्थी रहे जानेमाने उद्योगपति चंद्रप्रकाश अग्रवाल और सर्राफा कारोबारी अतुल सराफ को भी प्रोफेसर आप प्रैक्टिस के रूप में तैनाती विश्वविद्यालय में मिली है. चंद्र प्रकाश अग्रवाल की कंपनी का कारोबार 30 हजार करोड़ से अधिक का है. गोरखपुर विश्वविद्यालय से बीकॉम करने के बाद उन्होंने यहीं से छोटे कारोबार से वर्ष 1985 में अपने को आगे बढ़ाया और आज इस मुकाम पर पहुंच चुके हैं.

उद्योगपति चंद्र प्रकाश अग्रवाल बने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' (Photo Credit: ETV Bharat)

अतुल सर्राफ एक सोना कारोबारी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. किराए की दुकान से आज इनका पूर्वांचल के कई बड़े शहरों में शोरूम है. इनका कारोबार मुंबई तक कारोबार फैला है. 750 करोड़ का इनका टर्नओवर है. ये गोरखपुर विश्वविद्यालय में कॉमर्स फैकल्टी के छात्र रहे हैं.

उद्योगपति अतुल सराफ बने 'प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस' (Photo Credit: ETV Bharat)



विश्वविद्यालय उत्कृष्ट शिक्षण, गुणवत्तापूर्ण शोध और नवाचार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रतिबद्ध है. प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस के रूप में नियुक्त विशेषज्ञों के व्यावहारिक अनुभव और नव नियुक्त एवं पदोन्नत शिक्षकों की विद्वता और विशेषज्ञता से विश्वविद्यालय की शैक्षणिक एवं शोध गतिविधियों को नई गति मिलेगी. विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ उद्योग एवं समाज से जुड़े व्यावहारिक अनुभवों का भी लाभ प्राप्त होगा- प्रो. पूनम टंडन, कुलपति, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय

25 प्रोफेसरों को प्रमोशन: इसके अलावा कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय के सीनियर प्रोफेसर को और वरिष्ठतम श्रेणी में पदोन्नति प्रदान किया. विश्वविद्यालय के 11 विभागों में कार्यरत 25 आचार्यों को वरिष्ठ आचार्य के पद पर प्रोन्नति भी प्रदान की गई. जिसमें प्रो. हिमांशु पाण्डेय, प्रो.उमा श्रीवास्तव, प्रो.अजय सिंह, प्रो. वीना वत्रा कुशवाहा, प्रो. रविकान्त उपाध्याय, प्रो. निधि चतुर्वेदी, प्रो. संदीप कुमार, प्रो. करुणाकर राम त्रिपाठी, प्रो. आफशा सिद्दकी, प्रो. सुधा यादव, प्रो. उमेश नाथ त्रिपाठी, प्रो. दिनेश यादव, प्रो. शरद कुमार मिश्र, प्रो. पूजा सिंह, प्रो. हुमा जावेद, प्रो. आलोक कुमार, प्रो. अजय कुमार शुक्ला, प्रो. सुनीता मुर्मू, प्रो. गौरहरि बेहरा, प्रो. शिखा सिंह, प्रो. विनोद कुमार सिंह, प्रो. हर्ष कुमार सिन्हा, प्रो. सतीश चन्द्र पाण्डेय, प्रो. मुरली मनोहर पाठक और प्रो. कीर्ति पाण्डेय का नाम शामिल है. विश्वविद्यालय के दो विभागों में नए शिक्षकों की नियुक्तियों के चयन का भी अनुमोदन किया गया. नवनियुक्त शिक्षकों में दो सहायक आचार्य और एक सहयुक्त आचार्य शामिल हैं. कार्य परिषद ने सांख्यिकी विभाग में सहायक आचार्य पद पर डॉ. अशोक कुमार पाठक और समाजशास्त्र विभाग में सहायक आचार्य पद पर डॉ. पूजा त्रिपाठी और विनय कुमार गुप्ता के चयन को स्वीकृति प्रदान की.

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