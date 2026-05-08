BJP सांसद गुलाम अली खटाना बोले- बंगाल में बदलाव की आहट; कांग्रेस कंफ्यूजन का दूसरा नाम
सांसद गुलाम अली खटाना ने एएमयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 1:27 PM IST|
Updated : May 8, 2026 at 1:40 PM IST
अलीगढ़ : भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना गुरुवार को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहुंचे, जहां राज्यसभा सांसद का स्वागत विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से स्वागत किया गया.
उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ महत्वपूर्ण बैठक की और एएमयू के विभिन्न शैक्षणिक एवं ऐतिहासिक स्थलों का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति, कांग्रेस और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर भी खुलकर अपनी बात रखी.
उन्होंने एएमयू की वाइस चांसलर प्रोफेसर नईमा खातून और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक में विश्वविद्यालय के विकास, शैक्षणिक गतिविधियों और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा हुई. सांसद गुलाम अली खटाना ने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा संस्थानों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और एएमयू की तरक्की में हरसंभव सहयोग किया जाएगा.
मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को मिल रहे समर्थन से यह साफ दिखाई दे रहा है.
उन्होंने कहा कि बंगाल के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ मजबूत किए हैं. वहां लालच और करप्शन का दौर अब खत्म होने की ओर है.
बिना नाम लिए उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि जब चिराग बुझता है, तो फड़फड़ाता जरूर है. उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में काफी अहम माना जा रहा है.
इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस कंफ्यूजन का दूसरा नाम बन चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पास स्पष्ट नीति और दिशा का अभाव है.
अपने दौरे के दौरान गुलाम अली खटाना ने एएमयू परिसर स्थित ऐतिहासिक मौलाना आजाद लाइब्रेरी का भी भ्रमण किया. इसके अलावा उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यालय का भी दौरा किया और वहां मौजूद पदाधिकारियों से मुलाकात की. उन्होंने शिक्षा और सामाजिक जागरूकता को देश के विकास का आधार बताया.
गौरतलब है कि गुलाम अली खटाना मूल रूप से जम्मू-कश्मीर के रामबन क्षेत्र से जुड़े हैं. वर्ष 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें जम्मू-कश्मीर से राज्यसभा के लिए मनोनीत किया था. संसद में वे जम्मू-कश्मीर से जुड़े मुद्दों को लगातार उठाते रहे हैं. भाजपा संगठन में भी वे कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. उनका यह दौरा राजनीतिक और शैक्षणिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.