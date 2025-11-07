ETV Bharat / state

भाजपा सांसद तिवाड़ी का गहलोत से सवाल, 'कांग्रेस ने 'वंदे मातरम' का किया था विरोध, यह गीत उनकी विरासत कैसे?

भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ( ETV Bharat File Photo )

जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कांग्रेस की विरासत बताने के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है. पूर्व सीएम अशोक गहलोत के इस बयान पर भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने शुक्रवार को पलटवार किया. तिवाड़ी ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में इनके नेताओं ने वंदे मातरम गीत का विरोध किया था. अब गहलोत कैसे इसे कांग्रेस की विरासत बता रहे है. गहलोत वंदे मातरम के इतिहास पर भ्रम फैला रहे हैं. वंदे मातरम किसी दल की नहीं, देश की राष्ट्रभावना का प्रतीक है. 'कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था विरोध': तिवाड़ी ने कहा कि अशोक गहलोत इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और राष्ट्रगीत को भी राजनीति के दायरे में घसीट रहे हैं. तिवाड़ी ने कहा कि वंदे मातरम गीत देश के स्वतंत्रता सेनानियों में आजादी की चेतना जगा रहा था. यह गीत तभी से भारत के क्रांतिकारियों के लिए एक मंत्र और प्रेरणा का स्रोत बन गया. कांग्रेस के अधिवेशन में मौलाना अली, शौकत अली जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया था. इसके बाद में वंदे मातरम को धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई, जो कि पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण था. पढ़ें: अशोक गहलोत बोले- राष्ट्रगीत वंदे मातरम कांग्रेस की परंपरा, इस विरासत को हड़पना चाहती है भाजपा'