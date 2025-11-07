भाजपा सांसद तिवाड़ी का गहलोत से सवाल, 'कांग्रेस ने 'वंदे मातरम' का किया था विरोध, यह गीत उनकी विरासत कैसे?
भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं के विरोध के बाद इसे धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई थी.
November 7, 2025
जयपुर: पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कांग्रेस की विरासत बताने के बाद सियासी बवाल खड़ा हो गया है. पूर्व सीएम अशोक गहलोत के इस बयान पर भाजपा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने शुक्रवार को पलटवार किया. तिवाड़ी ने बयान जारी कर कहा कि कांग्रेस के अधिवेशन में इनके नेताओं ने वंदे मातरम गीत का विरोध किया था. अब गहलोत कैसे इसे कांग्रेस की विरासत बता रहे है. गहलोत वंदे मातरम के इतिहास पर भ्रम फैला रहे हैं. वंदे मातरम किसी दल की नहीं, देश की राष्ट्रभावना का प्रतीक है.
'कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था विरोध': तिवाड़ी ने कहा कि अशोक गहलोत इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहे हैं और राष्ट्रगीत को भी राजनीति के दायरे में घसीट रहे हैं. तिवाड़ी ने कहा कि वंदे मातरम गीत देश के स्वतंत्रता सेनानियों में आजादी की चेतना जगा रहा था. यह गीत तभी से भारत के क्रांतिकारियों के लिए एक मंत्र और प्रेरणा का स्रोत बन गया. कांग्रेस के अधिवेशन में मौलाना अली, शौकत अली जैसे नेताओं ने इसका विरोध किया था. इसके बाद में वंदे मातरम को धर्म से जोड़ने की कोशिश की गई, जो कि पूरी तरह गलत और दुर्भाग्यपूर्ण था.
'गहलोत कैसे अपनी विरासत बता रहे': तिवाड़ी ने कहा कि 1875 में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत की रचना की थी. 1882 में आनंदमठ में प्रकाशित हुआ, जिसमें इस गीत को प्रमुख स्थान मिला. 1905 के बंग-भंग आंदोलन के समय यह गीत स्वदेशी आंदोलन का प्रेरणास्रोत बन गया. अशोक गहलोत गलत बयानबाजी कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहें. जिस वंदे मातरम गीत का कांग्रेस अधिवेशन में विरोध हुआ, उसे गहलोत कैसे अपनी विरासत बता रहे हैं?
'राष्ट्रभक्ति की भावना रखते तो कार्यक्रम में शामिल होते': तिवाड़ी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में पूरे देश में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने पर यह आयोजन राष्ट्रभक्ति की भावना को जागृत करने के लिए किया जा रहा है. अगर गहलोत और कांग्रेस सच में राष्ट्रभक्ति की भावना रखते हैं, तो उन्हें इस आयोजन में शामिल होकर देश के साथ खड़ा होना चाहिए था, न कि इससे दूरी बनानी चाहिए थी. उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रवादी विचारधारा वाली पार्टी है और वंदे मातरम गीत के प्रति उसकी आस्था श्रद्धा और राष्ट्रसेवा की भावना से जुड़ी है. भाजपा इस गीत को राजनीतिक नहीं, बल्कि राष्ट्रीय एकता और प्रेरणा का प्रतीक मानती है. तिवाड़ी ने कहा कि वंदे मातरम गीत किसी पार्टी की नहीं, बल्कि पूरे देश की राष्ट्रभावना का प्रतीक है.