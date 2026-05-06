ETV Bharat / state

चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी बोले-ममता का इस्तीफा नहीं देना उनकी छटपटाहट का संकेत

भाजपा सांसद ने कहा कि बंगाल की जनता ने भ्रष्टाचार तथा डर की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया.

CP Joshi, MP from Chittorgarh
सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ सांसद (ETV Bharat Chittorgarh)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 6, 2026 at 2:40 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चित्तौड़गढ़: राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष रहे एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव नतीजों को लेकर बड़ा बयान दिया. भाजपा सांसद जोशी ने कहा कि बंगाल की जनता ने भय और तुष्टीकरण की राजनीति को नकारा है. बंगाल के वोटर्स ने भरोसे की राजनीति को चुना है. उन्होंने कहा कि इस्तीफा नहीं देने का बयान ममता बनर्जी की छटपटाहट को दर्शाता है.

सांसद सीपी जोशी ने बुधवार को चित्तौड़गढ़ में मीडिया से बातचीत में कहा कि बंगाल का जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व, उनकी नीतियों और जनकल्याणकारी योजनाओं पर विश्वास का परिणाम है. बंगाल की जनता ने प्रचंड बहुमत देकर भाजपा के प्रति अपना भरोसा जताया. वहां के लोगों ने भ्रष्टाचार तथा डर की राजनीति को सिरे से खारिज कर दिया है.

सीपी जोशी, चित्तौड़गढ़ सांसद (ETV Bharat Chittorgarh)

पढ़ें:बंगाल चुनाव में मिली हार के बाद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से किया इंकार, सीईसी ज्ञानेश कुमार पर लगाये गंभीर आरोप - MAMATA BANERJEE STATEMENT

टीएमसी का भी अंत तय : सांसद सीपी ने विश्वास जताया कि भाजपा सरकार बनने के बाद पश्चिम बंगाल तेजी से आगे बढ़ेगा. यह जीत पीएम मोदी के प्रति जनता के विश्वास, गृह मंत्री की रणनीति और संगठन के मजबूत नेतृत्व का परिणाम है. जिस तरह बंगाल में सीपीएम का अस्तित्व समाप्त हुआ, उसी तरह अब टीएमसी का भी अंत तय है.

ममता पर निशाना: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के इस्तीफा नहीं देने संबंधी बयान पर सांसद जोशी ने कहा, यह उनकी छटपटाहट को दर्शाता है. लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण उन्हें यह भ्रम हो गया था कि उनके बिना कुछ संभव नहीं है, लेकिन जनता ने इस बार उन्हें स्पष्ट रूप से नकार दिया.

पढ़ें: WB Election Result : विपक्ष पर भाजपा का पलटवार, राठौड़ बोले- कांग्रेस के नेता 'दोहरी नीति' अपना रहे हैं

TAGGED:

WB ELECTION RESULT
CHITTORGARH MP CP JOSHI
CP JOSHI STATEMENT ON BENGAL RESULT
अब टीएमसी का भी अंत तय
MAMATA BANERJEE STATEMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.