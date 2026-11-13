भीलवाड़ा सांसद अग्रवाल बोले-जनता से नकारी जा चुकी कांग्रेस हिंसा के जरिए चाहती है तख्तापलट..
भाजपा एमपी ने जिला प्रमुख समेत जिले की 16 पंचायत समितियां में भाजपा का प्रधान बनने का दावा किया.
Published : November 13, 2026 at 3:32 PM IST
भीलवाड़ा: भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कांग्रेस एवं विपक्षी दलों के वोट चोरी के आरोप पर तंज कसा. अग्रवाल ने कहा कि यह कांग्रेस का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है. जनता कांग्रेस को नकार चुकी है. कांग्रेस चाहती है कि हिंसा के जरिए से देश में तख्तापलट कर देंगे. यह तरीका अनुचित है, जिसे जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी. भाजपा सांसद का दावा है, भीलवाड़ा में जिला प्रमुख समेत सभी 16 पंचायत समितियां में भाजपा का बोर्ड बनेगा. देश भर में वोट चोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस व विपक्षी दलों प्रदर्शन कर रहे हैं.
भीलवाड़ा से भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने ईटीवी भारत से कहा, लोकतंत्र में SIR नया विषय नहीं है. वर्ष 1952 से ऐसा कई बार हो चुका है. विपक्षी दल 13 करोड़ वोट काटने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि उनको विश्लेषण करना चाहिए कि उनमें कितने मृतक एवं दोहरा नाम वाले मतदाता थे. फर्जी मतदाताओं के नाम हटे हैं. कुछ नाम छूटे हैं तो लगातार संशोधन हो रहा है. यह रेगुलर प्रक्रिया है. मतदाता सूची कभी अंतिम मतदाता प्रकाशन सूची नहीं होती है. मतदान के कुछ दिन पूर्व तक नाम हटाना व जोड़ने की प्रक्रिया जारी रहती है.
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कांग्रेस का सियासी प्रोपेगेंडा: अग्रवाल ने कहा कि वोट चोरी कांग्रेस का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है. जनता ने इनको नकार दिया. कभी यह कहते हैं, मतदाता सूची में गड़बड़, ईवीएम में गड़बड़ तो अब इलेक्शन कमीशन का मुद्दा उठा रहे हैं. असल में कांग्रेस समझ गई कि अब लोकतांत्रिक पद्धति से कांग्रेस विश्वास हासिल करने की स्थिति में नहीं है. लगातार हार की खीज से कांग्रेस बौखला गई है, इसीलिए अर्नगल आरोप लगा रहे हैं. आज आम आदमी कांग्रेस की असलियत समझ चुका है.
किसी वोटर का नाम नहीं छूटा: सांसद अग्रवाल ने कहा कि भीलवाड़ा कॉलेज में स्टूडेंट से संवाद में मैंने कहा था कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं छूटा है. निर्वाचन विभाग स्वायत्त संस्था है. कांग्रेस सभी संवैधानिक संस्थाओं पर गलत आरोप लगा रही है. कांग्रेस चाहती है कि हिंसा के जरिए तख्तापलट कर देंगे, जो न केवल गलत तरीका है बल्कि जनता को अस्वीकार्य है. वे बोले, भीलवाड़ा में शहरी निकाय के बाद अब पंचायती राज में भी भाजपा सरकार बनेगी. जिले में अधिकांश प्रधान व जिला प्रमुख भाजपा का बनेगा.
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