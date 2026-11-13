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भीलवाड़ा सांसद अग्रवाल बोले-जनता से नकारी जा चुकी कांग्रेस हिंसा के जरिए चाहती है तख्तापलट..

ईटीवी भारत से बोले भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कांग्रेस एवं विपक्षी दलों के वोट चोरी के आरोप पर तंज कसा. अग्रवाल ने कहा कि यह कांग्रेस का पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है. जनता कांग्रेस को नकार चुकी है. कांग्रेस चाहती है कि हिंसा के जरिए से देश में तख्तापलट कर देंगे. यह तरीका अनुचित है, जिसे जनता कतई स्वीकार नहीं करेगी. भाजपा सांसद का दावा है, भीलवाड़ा में जिला प्रमुख समेत सभी 16 पंचायत समितियां में भाजपा का बोर्ड बनेगा. देश भर में वोट चोरी के आरोप को लेकर कांग्रेस व विपक्षी दलों प्रदर्शन कर रहे हैं.