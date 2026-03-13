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रामनवमी में डीजे पर रोक स्वीकार नहीं, हर हाल में बजेगा डीजे: सांसद दुल्लू महतो

रिपोर्ट- नरेंद्र कुमार निषाद.

धनबादः झारखंड में त्योहारों के दौरान डीजे बजाने को लेकर चल रहा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. संभावित प्रतिबंध को लेकर पहले ही विधानसभा में पक्ष-विपक्ष के बीच तीखी बहस हो चुकी है. इसी बीच धनबाद से भाजपा सांसद ढुल्लू महतो ने राज्य सरकार से डीजे पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की मांग की है. सांसद ने साफ कहा है कि रामनवमी के मौके पर हर हाल में डीजे बजाया जाएगा, डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं लगा सकता है.

शुक्रवार को धनबाद स्टेशन पर सांसद दुल्लू महतो पोत्तनूर–धनबाद अमृत भारत एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे. इस दौरान मीडिया बातचीत करते हुए उन्होंने रामनवमी के दौरान डीजे पर संभावित रोक का कड़ा विरोध जताया. सांसद ने कहा कि रामनवमी सनातन धर्म का महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है, जिसे लोग वर्षों से पारंपरिक तरीके से मनाते आ रहे हैं. ऐसे में सरकार को धार्मिक आयोजनों में बेवजह दखल देने से बचना चाहिए. उन्होंने कहा कि आस्था से जुड़े कार्यक्रमों पर पाबंदी लगाना उचित नहीं है और लोगों की धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.