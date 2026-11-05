BJP में सांसद धर्मपाल सिंह का कद बढ़ा, ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष बने; इन्हें भी मिली जिम्मेदारी
ज्वाइनिंग कमेटी में भाजपा के तीन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं. इन्हें बतौर सदस्य कमेटी में शामिल किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 12:30 PM IST
लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव-2027 के लिए भाजपा ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है. यह कमेटी प्रभावशाली लोगों को भाजपा से जोड़ने का काम करेगी. हाल ही में राज्यसभा सांसद बनाए गए धर्मपाल सिंह का कद और बढ़ा दिया गया है. धर्मपाल सिंह को ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है.
इस ज्वाइनिंग कमेटी में भाजपा के तीन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल किए गए हैं. इन्हें बतौर सदस्य कमेटी में शामिल किया गया है. इनमें सूर्य प्रताप शाही, डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय और स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं. इनके अलावा ज्वाइनिंग कमेटी में प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को शामिल किया गया है.
ज्वाइनिंग कमेटी के यह होंगे दायित्व: चुनाव से पहले बनी भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी की भूमिका बेहद खास है. कमेटी का कार्य स्थानीय और सामाजिक समीकरण के आधार पर प्रभावशाली लोगों को पार्टी से जोड़ना है.
कमेटी संभावित नेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि, जनाधार, संगठनात्मक क्षमता, छवि और चुनावी उपयोगिता का आकलन करेगी. साथ ही वह पार्टी के स्थानीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए लोगों की एंट्री पर विचार करेगी. कमेटी यह भी देखेगी कि किसी नेता के पार्टी में शामिल होने से मौजूदा कार्यकर्ताओं में असंतोष या गुटबाजी की स्थिति तो पैदा नहीं होगी,
संभावित नेताओं से बातचीत: शीर्ष नेतृत्व से समन्वय और ज्वाइनिंग की रणनीति तैयार करना भी इसके प्रमुख कार्य हैं. कुल मिलाकर, ज्वाइनिंग कमेटी चुनाव से पहले पार्टी का राजनीतिक कुनबा बढ़ाने और चुनावी समीकरण मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है,
धर्मपाल सिंह का राजनीतिक सफर: उत्तर प्रदेश की राजनीति के अनुभवी और प्रभावशाली भाजपा नेताओं में धर्मपाल सिंह गिने जाते हैं. बरेली की आंवला विधानसभा सीट से 5 बार विधायक निर्वाचित होकर उन्होंने अपनी मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक पकड़ साबित की है.
लोधी समाज से आने वाले धर्मपाल सिंह की पहचान रुहेलखंड में भाजपा के प्रमुख ओबीसी चेहरों के रूप में है. उन्होंने विभिन्न सरकारों में पंचायती राज, श्रम और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली है.
वर्तमान में योगी सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री हैं. उनका राजनीतिक व्यक्तित्व संगठनात्मक अनुभव, प्रशासनिक दक्षता और ग्रामीण व किसान राजनीति से जुड़ाव को दर्शाता है.
डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय: डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय भाजपा के वरिष्ठ, अनुभवी और संगठनात्मक राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले नेता हैं. छात्र राजनीति से सफर शुरू करने वाले पांडेय बीएचयू छात्रसंघ में महामंत्री रहे हैं. तीन दशक से अधिक के राजनीतिक अनुभव में विधायक, उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे.
चंदौली से दो बार लोकसभा सांसद निर्वाचित हुए. केंद्रीय मानव संसाधन विकास, कौशल विकास एवं भारी उद्योग मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाली. उनकी पहचान पार्टी के अनुशासित संगठनकर्ता, वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध नेता और पूर्वांचल के प्रभावशाली ब्राह्मण चेहरे के रूप में रही है.
स्वतंत्र देव सिंह: उत्तर प्रदेश भाजपा के अनुभवी संगठनकर्ता और प्रभावशाली कुर्मी ओबीसी नेता स्वतंत्र देव सिंह मिर्जापुर के मूल निवासी हैं. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से राजनीतिक सफर शुरू किया.
भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष से लेकर प्रदेश महामंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक की जिम्मेदारी संभाली. 2019 से 2022 तक उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष रहते हुए 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई. योगी सरकार में परिवहन और जलशक्ति मंत्री हैं.
दयाशंकर सिंह: उत्तर प्रदेश भाजपा के तेजतर्रार, सक्रिय और संगठनात्मक राजनीति में मजबूत पकड़ रखने वाले नेताओं में दयाशंकर सिंह का नाम भी शुमार है. छात्र राजनीति से सफर शुरू करने वाले दयाशंकर लखनऊ विश्वविद्यालय छात्रसंघ के अध्यक्ष और भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं.
भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के रूप में भी उन्होंने संगठन को मजबूती दी. बलिया नगर से विधायक निर्वाचित होने के बाद योगी सरकार में परिवहन मंत्री की जिम्मेदारी संभाली. उनकी पहचान जमीनी कार्यकर्ता, आक्रामक राजनीतिक तेवर, कुशल रणनीतिकार और पूर्वांचल में भाजपा के प्रभावशाली क्षत्रिय चेहरों में होती है.
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