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BJP में सांसद धर्मपाल सिंह का कद बढ़ा, ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष बने; इन्हें भी मिली जिम्मेदारी

BJP में सांसद धर्मपाल सिंह का कद बढ़ा. ( Photo Credit: ETV Bharat )

लखनऊ: यूपी विधानसभा चुनाव-2027 के लिए भाजपा ने ज्वाइनिंग कमेटी बनाई है. यह कमेटी प्रभावशाली लोगों को भाजपा से जोड़ने का काम करेगी. हाल ही में राज्यसभा सांसद बनाए गए धर्मपाल सिंह का कद और बढ़ा दिया गया है. धर्मपाल सिंह को ज्वाइनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है.

इस ज्वाइनिंग कमेटी में भाजपा के तीन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल किए गए हैं. इन्हें बतौर सदस्य कमेटी में शामिल किया गया है. इनमें सूर्य प्रताप शाही, डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय और स्वतंत्र देव सिंह शामिल हैं. इनके अलावा ज्वाइनिंग कमेटी में प्रदेश सरकार के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को शामिल किया गया है.

ज्वाइनिंग कमेटी के यह होंगे दायित्व: चुनाव से पहले बनी भाजपा ज्वाइनिंग कमेटी की भूमिका बेहद खास है. कमेटी का कार्य स्थानीय और सामाजिक समीकरण के आधार पर प्रभावशाली लोगों को पार्टी से जोड़ना है. कमेटी संभावित नेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमि, जनाधार, संगठनात्मक क्षमता, छवि और चुनावी उपयोगिता का आकलन करेगी. साथ ही वह पार्टी के स्थानीय और क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए नए लोगों की एंट्री पर विचार करेगी. कमेटी यह भी देखेगी कि किसी नेता के पार्टी में शामिल होने से मौजूदा कार्यकर्ताओं में असंतोष या गुटबाजी की स्थिति तो पैदा नहीं होगी, संभावित नेताओं से बातचीत: शीर्ष नेतृत्व से समन्वय और ज्वाइनिंग की रणनीति तैयार करना भी इसके प्रमुख कार्य हैं. कुल मिलाकर, ज्वाइनिंग कमेटी चुनाव से पहले पार्टी का राजनीतिक कुनबा बढ़ाने और चुनावी समीकरण मजबूत करने में अहम भूमिका निभाती है, धर्मपाल सिंह का राजनीतिक सफर: उत्तर प्रदेश की राजनीति के अनुभवी और प्रभावशाली भाजपा नेताओं में धर्मपाल सिंह गिने जाते हैं. बरेली की आंवला विधानसभा सीट से 5 बार विधायक निर्वाचित होकर उन्होंने अपनी मजबूत क्षेत्रीय राजनीतिक पकड़ साबित की है. लोधी समाज से आने वाले धर्मपाल सिंह की पहचान रुहेलखंड में भाजपा के प्रमुख ओबीसी चेहरों के रूप में है. उन्होंने विभिन्न सरकारों में पंचायती राज, श्रम और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली है. वर्तमान में योगी सरकार में पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री हैं. उनका राजनीतिक व्यक्तित्व संगठनात्मक अनुभव, प्रशासनिक दक्षता और ग्रामीण व किसान राजनीति से जुड़ाव को दर्शाता है.