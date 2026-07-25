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'विपक्ष केवल राजनीति कर रहा, सरकार छात्रों और देशहित के प्रति प्रतिबद्ध'- बीजेपी सांसद

भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह ने पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा.

BJP MP DHARAMBIR SINGH
BJP MP DHARAMBIR SINGH (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 25, 2026 at 8:00 PM IST

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चरखी दादरी: भिवानी-महेंद्रगढ़ से भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह ने पेपर लीक मामले और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि "विपक्षी दल समाधान खोजने की बजाय केवल जिद और राजनीति कर रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष और एनडीए सरकार ने संसद में स्पष्ट किया था कि किसी भी समस्या पर खुले मन से चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है, लेकिन विपक्ष चर्चा से भाग रहा है."

सरकार ने छात्र हित को प्राथमिकता दी- धर्मबीर: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सांसद ने कहा कि "केंद्र सरकार और मंत्री ने हमेशा राष्ट्रहित और छात्रों के सर्वोत्तम हित को प्राथमिकता दी है. बच्चों की मांगों और उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लगातार संवाद और सकारात्मक कदम उठाए. पीएम मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य और देश के विकास के लिए लगातार काम हो रहा है."

भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया दी (ETV Bharat)

कड़ी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान: सांसद धर्मबीर सिंह ने कहा कि "देश की जनता और युवा समझदार हैं और वे विपक्ष के भ्रामक प्रचार के झांसे में नहीं आने वाले. इस दौरान सांसद ने नीट में विशेष रैंक लेने वाले विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया. सांसद धर्मबीर सिंह ने पेपर लीक मामले में केंद्र सरकार की त्वरित और कड़ी कार्रवाई का जिक्र करते हुए कहा कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए 10 साल तक की सजा और 10 करोड़ रुपये के भारी जुर्माने का कड़ा प्रावधान किया गया है.

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