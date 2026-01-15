दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा- सरकार के नुमाइंदे ही झारखंड को कर रहे खोखला
जलापूर्ति घोटाले को लेकर भाजपा झारखंड सरकार पर हमलावर है.
Published : January 15, 2026 at 8:45 PM IST
रांचीः जलापूर्ति घोटाले में ईडी पूछताछ के दौरान आरोपी संतोष कुमार के द्वारा लगाए गए आरोप पर ईडी कार्यालय पहुंची झारखंड पुलिस का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. विपक्ष इस बहाने सरकार पर हमलावर है.
बीजेपी सांसद और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि राज्य सरकार के नुमाइंदे ही झारखंड को खोखला कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि झारखंड की सरकार भ्रष्टाचारियों की सरकार है और लुटेरों की सरकार है.
जलापूर्ति योजना में जिस तरह से पेयजल विभाग से हजारों करोड़ फर्जी निकासी 2020 से लेकर 2024 तक हजारों करोड़ रुपये फर्जी निकासी राज्य के कोषागारों से की गई. जब इसके बारे में आम जनता को पता चला तो सरकार एसीबी के माध्यम से इसे ठंडे बस्ते में डालना चाहती थी लेकिन यह मामला मनी लॉन्ड्रिंग का है यह पैसे कई दूसरे राज्यों में खपाया गया है.
उन्होंने कहा कि जब इस मामले में ईडी जांच करती है और अपराधियों के गले तक पहुंचती है और उसे पकड़ना चाहती है तो सरकार घबराई नजर आती है अफसर पर झूठे मुकदमे किए जाते हैं. उन्होंने कहा कि इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है. यदि राज्य सरकार में नैतिकता है तो ईडी को जांच करने दिया जाए से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. सरकार डरी हुई है और जांच से भाग रही है. दीपक प्रकाश ने कहा कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए और पूरी निष्पक्षता के साथ होनी चाहिए और हाई कोर्ट के मॉनिटरिंग पर होनी चाहिए.
राज्य में अराजकता, लूट, भ्रष्टाचार की भयावह की स्थिति-बाबूलाल
नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ईडी जब अपराधियों पर कार्रवाई कर रही तो राज्य पुलिस ईडी के अधिकारियों पर मुकदमा दर्ज कर रही है.उन्होंने कहा कि विगत वर्षों में हुए जलापूर्ति घोटाले में संतोष कुमार हाजिर नहीं हो रहा था.कई बार ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था. पिछले सोमवार को अचानक संतोष कुमार ईडी के सामने प्रकट होते हैं.
उन्होंने कहा कि पूछताछ में जब अपने पहले वाले जवाब के उल्टा बोलते हैं तो ईडी ने उनकी पत्नी से भी पूछने की बात कही इतने पर से अपना सिर दीवार पर पटकते हैं, चोट आती है उसकी चिकित्सा कराई गई. वे सामान्य स्थिति में घर लौटते हैं.
उन्होंने कहा कि मंगलवार को संतोष कुमार ने एयरपोर्ट थाना में ईडी पर मुकदमा दर्ज करा दिया और आज सुबह सुबह झारखंड पुलिस ईडी कार्यालय पहुंच गई. उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा. ऐसा लग रहा इसीलिए नए डीजीपी को बनाया गया है ताकि घोटालेबाजों को बचाया जाए.
उन्होंने कहा कि राज्य में अराजकता, लूट, भ्रष्टाचार की भयावह स्थिति है. यहां कोई सुरक्षित नहीं. भाजपा ऐसा नहीं चलने देगी. झारखंड की सुरक्षा के लिए जगाना होगा. उन्होंने राज्य के माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध किया कि इन बातों का स्वतः संज्ञान लेकर जांच किया जाए और ऐसे मामलों की सीबीआई जांच हो.
