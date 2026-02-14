ETV Bharat / state

दीपक प्रकाश ने कहा पांच साल तक निकाय में लूटते रहे अधिकारी, यूजीसी पर भी रखी बात

गिरिडीह: भाजपा नेता दीपक प्रकाश ने नगर निकाय चुनाव के बहाने राज्य सरकार पर हमला बोला है. नगर निकाय का चुनाव बैलेट पेपर से हो रहे हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी लगातार हेमंत सरकार पर सवाल उठा रही है. शुक्रवार को जहां नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपनी बात कही थी. वहीं शनिवार को राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने सरकार को घेरा है.

दीपक प्रकाश ने गिरिडीह में डॉ शैलेंद्र चौधरी के समर्थन में बैठक के बाद पत्रकारों से बात की. इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीयत कभी भी निकाय चुनाव कराने की नहीं रही है. भाजपा की कार्यकर्त्ताओं ने जब न्यायालय का दरवाजा खटकाटया और न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, तब जाकर चुनाव की तिथि घोषित हुई. सांसद ने कहा कि इसके बावजूद सरकार की नीयत आज भी ठीक नहीं है, यही कारण है कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जा रहा है. ऐसे में गड़बड़ी हो सकती है. इस स्थिति को देखते हुए भाजपा सभी बूथों पर अर्द्धसैनिक बलों को प्रतिनियुक्त करने की मांग करती है.

जानकारी देते सांसद दीपक प्रकाश (ईटीवी भारत)

पांच साल तो लूटते रहे अधिकारी