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Bhilwara MP 2 Years Work : अबतक क्या किया और अगले तीन साल में क्या होगा ? सांसद दामोदर अग्रवाल ने दिया 'हिसाब'

भीलवाड़ा सांसद दामोदर अग्रवाल ( ETV Bharat Bhilwara )

भीलवाड़ा: सांसद दामोदर अग्रवाल ने अपने 2 साल के कार्यकाल की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि रेलवे, एयर कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, रोजगार सृजन व टेक्सटाइल पार्क सहित कई दिशा में काम किया. मेरी चुनाव के समय प्राथमिकता और वादे थे, वो एक-दो साल में सरकार के सामने रखे हैं. कई का धरातल पर क्रियान्वयन शुरू हो चुका है और अब बाकी के तीन वर्ष के कार्यकाल में तमाम काम धरातल पर उतारूंगा, जिससे जनता को राहत मिलेगी. भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि आम जन की व्यक्तिगत समस्या की सुनवाई के लिए भीलवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में सांसद जनसंवाद केंद्र स्थापित किया. मैं जब भी भीलवाड़ा रहता हूं जनसंवाद केंद्र पर सैकड़ों लोग आते हैं. उनकी समस्या सुनकर निदान का प्रयास करता हूं. वहीं, मैं कोशिश करता हूं कि एक भी काम पेंडिंग नहीं रहे. मेरे इस प्रयोग के कारण हजारों लोग अब तक लाभान्वित हुए हैं. भविष्य में भी यह जनसुनवाई जारी रहेगी. सांसद दामोदर अग्रवाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Bhilwara) मेरे द्वारा भीलवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए केंद्र सरकार से संबंधित विषय हैं, उन सभी डिपार्टमेंट में मैंने प्रस्ताव रखे हैं. जिसमें रेलवे, रोड कनेक्शन के साथ ही रोजगार की स्थापना के लिए टेक्सटाइल पार्क की स्थापना हो, ताकि नए रोजगार का सृजन हो सके. इसी के साथ मैं प्रयास कर रहा हूं कि भीलवाड़ा का ईएसआई हॉस्पिटल केंद्र सरकार के अधीन जाए, जिसको लेकर मैंने हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात की है.