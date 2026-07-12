भाजपा सांसद अग्रवाल बोले- देश व संविधान की मूल भावना के अनुसार है UCC, अगले सत्र में हो सकता पेश
भीलवाड़ा से भाजपा सांसद ने कहा कि समान नागरिक संहिता भारतीय जनसंघ एवं भाजपा का कोर इश्यू रहा है.
Published : July 12, 2026 at 1:01 PM IST
भीलवाड़ा: भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि समान नागरिक संहिता (यूसीसी) इस देश व संविधान की मूल भावना के अनुसार है. यूसीसी बिल का समर्थन करते हुए सांसद अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि विधानसभा के इसी सत्र में यह बिल पेश हो. उन्होंने उम्मीद जताई कि यूसीसी बिल सत्र में पेश होगा.
भीलवाड़ा से भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने ईटीवी से बातचीत में कहा कि कई राज्यों में यूसीसी बिल पेश हो चुका है. राजस्थान में भी इसे लेकर जन प्रतिनिधियों एवं सामाजिक संगठनों से यूसीसी कमेटी संवाद कर रही है. हाल में भीलवाड़ा के जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों से भी संवाद किया. समझदार, बुद्धिजीवी व सकारात्मक नेताओं ने यूसीसी का समर्थन किया. बहु विवाह प्रथा का विरोध किया. एकल विवाह प्रथा की हिमायत की.
अग्रवाल ने भी यूसीसी कमेटी को सुझाव दिए. सांसद ने कहा कि यूसीसी संविधान की भावना के अनुकूल है, जहां आर्टिकल 44 निर्देशित करता है कि एक देश में हर नागरिक के लिए समान कानून होना चाहिए. इस दिशा में कई बार सुप्रीम कोर्ट की रूलिग आ चुकी है.
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भाजपा सांसद अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनसंघ से लेकर भाजपा स्थापना से लेकर आज तक यूसीसी के पक्ष में रही है. कई राज्यों में भाजपा सरकारें है इसलिए हमारे पास अब अवसर है कि समान नागरिक संहिता को लागू करें. कई प्रातों में यह लागू हो चुका है. कुछ में यह बिल आने वाला है, जिनमें राजस्थान भी शामिल है. पश्चिम बंगाल में भी राजस्थान की तरह बिल की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. यूसीसी में एक पत्नी व दत्तक पुत्र के समान प्रावधान, बेटे बेटियों को मां-बाप की संपत्ति का अधिकार आदि का प्रावधान शामिल है.
सांसद दामोदर ने कहा कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि राजस्थान में अगले विधानसभा सत्र में यूसीसी बिल पेश हो. उन्होंने कहा कि श्रीगंगानगर में बेटी से दुराचार की घटना निंदनीय है, लेकिन कांग्रेस को इस मुद्दे पर नहीं बोलना चाहिए. कांग्रेस राज में अराजकता व अपराध की झड़ी लगी रहती थी. कांग्रेस को पहले आईना देखना चाहिए.
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