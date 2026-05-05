ममता बनर्जी के चुनाव में गड़बड़ी के बयान पर भाजपा सांसद का पलटवार: बोले-'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे'
सांसद दामोदर अग्रवाल ने कहा कि अब ये देश 'भारत, भारतीय और भारतीयता' के आधार पर आगे बढ़ेगा.
Published : May 5, 2026 at 2:23 PM IST
भीलवाड़ा: देश के पांच राज्यों में सोमवार को आए चुनाव परिणाम के बाद भाजपा में खुशी की लहर है. पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं. इस बीच भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने ममता बनर्जी के चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की स्थिति अब 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' जैसी हो गई है. पश्चिमी बंगाल में जनता ने सनातन विरोधी और गुंडा शासन का अंत कर दिया है.
पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु के चुनाव नतीजों को लेकर सांसद ने कहा कि विकास और सुशासन की राजनीति की जीत हुई है. उन्होंने राहुल गांधी और सचिन पायलट पर भी तीखा हमला बोला. सांसद का यह बयान ऐसे समय आया है जब ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे. भाजपा नेताओं ने बंगाल में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताया है. सांसद अग्रवाल ने कहा कि देश की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर है. अब इस देश में सनातन विरोधी, विकास विरोधी और विदेशियों के प्रति हमदर्दी रखने वाले विचार का अंत होगा. यह देश 'भारत, भारतीय और भारतीयता' के आधार पर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा. अग्रवाल ने कहा कि जनता ने बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडा शासन का अंत किया गया है. रोहिंग्या के प्रति हमदर्दी रखने वाली ममता दीदी को जनता ने सबक सिखा दिया. बंगाल की जनता ने भय रहित शासन की स्थापना की है.
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ममता बनर्जी द्वारा चुनाव में गड़बड़ी का आरोप लगाने पर सांसद ने कहा कि चार राज्यों में गड़बड़ी नहीं हुई, केवल बंगाल में हार के बाद उन्हें गड़बड़ी नजर आ रही है. निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और भय रहित चुनाव कराए. उन्होंने कहा कि बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं का भी दिल से आभार कि उन्होंने जान में हथेली रखकर ममता के गुंडों से संघर्ष किया और वहां राष्ट्रवाद का कमल खिलकर ही रहा.
सचिन पायलट द्वारा ढाई वर्ष में कांग्रेस की सरकार बनाने के दावे पर अग्रवाल ने कहा कि राहुल बाबा के अनुसार कांग्रेस मजबूत है, लेकिन जब वे कहते हैं कि 'मोदी मुझसे डरते हैं', तो लोग सोचते हैं कि उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है. जनता ने मुस्लिम तुष्टिकरण करने वाली पार्टियों को नकार दिया है. अब हिंदुस्तान में सनातन विरोधी कोई सत्ता में नहीं आएगा.