ETV Bharat / state

ममता बनर्जी के चुनाव में गड़बड़ी के बयान पर भाजपा सांसद का पलटवार: बोले-'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे'

भीलवाड़ा: देश के पांच राज्यों में सोमवार को आए चुनाव परिणाम के बाद भाजपा में खुशी की लहर है. पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी एक दूसरे को बधाई दे रहे हैं और मिठाइयां बांट रहे हैं. इस बीच भाजपा सांसद दामोदर अग्रवाल ने ममता बनर्जी के चुनाव आयोग पर गड़बड़ी के आरोपों पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की स्थिति अब 'खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे' जैसी हो गई है. पश्चिमी बंगाल में जनता ने सनातन विरोधी और गुंडा शासन का अंत कर दिया है.

पश्चिम बंगाल, असम, पुडुचेरी, केरल और तमिलनाडु के चुनाव नतीजों को लेकर सांसद ने कहा कि विकास और सुशासन की राजनीति की जीत हुई है. उन्होंने राहुल गांधी और सचिन पायलट पर भी तीखा हमला बोला. सांसद का यह बयान ऐसे समय आया है जब ममता बनर्जी ने चुनाव परिणामों पर गड़बड़ी के आरोप लगाए थे. भाजपा नेताओं ने बंगाल में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को ऐतिहासिक बताया है. सांसद अग्रवाल ने कहा कि देश की राजनीति इस समय एक निर्णायक मोड़ पर है. अब इस देश में सनातन विरोधी, विकास विरोधी और विदेशियों के प्रति हमदर्दी रखने वाले विचार का अंत होगा. यह देश 'भारत, भारतीय और भारतीयता' के आधार पर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ेगा. अग्रवाल ने कहा कि जनता ने बंगाल में ममता बनर्जी के गुंडा शासन का अंत किया गया है. रोहिंग्या के प्रति हमदर्दी रखने वाली ममता दीदी को जनता ने सबक सिखा दिया. बंगाल की जनता ने भय रहित शासन की स्थापना की है.

पढ़ें: बंगाल जीत से उत्साह से भरी प्रदेश भाजपा, अध्यक्ष-सीएम ने बताया ऐतिहासिक लम्हा...जयपुर से बूंदी तक बंटे लड्डू