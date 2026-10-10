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न्यूयॉर्क में हिंदी दिवस पर सीपी जोशी ने किया भारत का प्रतिनिधित्व, बोले- प्रवासी भारतीयों ने दुनिया तक पहुंचाई हिंदी

न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र में हिंदी दिवस कार्यक्रम ( Photo Source- CP Joshi )

जयपुर/न्यूयॉर्क : भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी दिवस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया. जोशी ने हिंदी की सांस्कृतिक भूमिका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पहचान और बहुभाषावाद के महत्व पर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भारत की भावनाओं, अनुभवों, संस्कृति और साझा पहचान की अभिव्यक्ति भी है. विविधताओं से भरे भारत में हिंदी अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों के बीच संवाद और आत्मीयता का सेतु बनती है. सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की भाषाई विविधता उसकी सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है. संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं और देश में बोली जाने वाली अनेक बोलियां भारतीय सभ्यता की समृद्धि को दर्शाती हैं. हिंदी इस भाषाई परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग है और विश्व के अनेक देशों में बोली और समझी जाती है.

मातृभाषा में अभिव्यक्ति अधिक प्रभावी: सांसद सीपी जोशी ने मातृभाषाओं के सम्मान पर जोर देते हुए कहा कि व्यक्ति जब अपनी मातृभाषा में सोचता, विश्लेषण करता और सृजन करता है, तो उसकी अभिव्यक्ति अधिक प्रभावी होती है. भारतीय भाषाओं को एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी मानने के बजाय उनके बीच आपसी सम्मान और संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखना और समझना एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है. भाषाएं भले ही अनेक हों, लेकिन हमारी भावना भारतीय है और हमारी आवाज एक होनी चाहिए. हिंदी के विस्तार के साथ-साथ देश की सभी भाषाओं और बोलियों की गरिमा बनाए रखना भी आवश्यक है. भाषाई विविधता भारत की पहचान है और इसे संरक्षित करना सामूहिक जिम्मेदारी है.