न्यूयॉर्क में हिंदी दिवस पर सीपी जोशी ने किया भारत का प्रतिनिधित्व, बोले- प्रवासी भारतीयों ने दुनिया तक पहुंचाई हिंदी
सांसद सीपी जोशी ने कहा कि भाषाएं भले ही अनेक हों, लेकिन हमारी भावना भारतीय है और हमारी आवाज एक होनी चाहिए.
Published : October 10, 2026 at 4:58 PM IST
जयपुर/न्यूयॉर्क : भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी दिवस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व किया. जोशी ने हिंदी की सांस्कृतिक भूमिका, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती पहचान और बहुभाषावाद के महत्व पर अपने विचार रखे. उन्होंने कहा कि हिंदी केवल संवाद का माध्यम नहीं है, बल्कि यह भारत की भावनाओं, अनुभवों, संस्कृति और साझा पहचान की अभिव्यक्ति भी है. विविधताओं से भरे भारत में हिंदी अलग-अलग क्षेत्रों और समुदायों के बीच संवाद और आत्मीयता का सेतु बनती है. सीपी जोशी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की भाषाई विविधता उसकी सांस्कृतिक विरासत और सामूहिक शक्ति का महत्वपूर्ण हिस्सा है. संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं और देश में बोली जाने वाली अनेक बोलियां भारतीय सभ्यता की समृद्धि को दर्शाती हैं. हिंदी इस भाषाई परिवार का एक महत्वपूर्ण अंग है और विश्व के अनेक देशों में बोली और समझी जाती है.
मातृभाषा में अभिव्यक्ति अधिक प्रभावी: सांसद सीपी जोशी ने मातृभाषाओं के सम्मान पर जोर देते हुए कहा कि व्यक्ति जब अपनी मातृभाषा में सोचता, विश्लेषण करता और सृजन करता है, तो उसकी अभिव्यक्ति अधिक प्रभावी होती है. भारतीय भाषाओं को एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी मानने के बजाय उनके बीच आपसी सम्मान और संवाद को बढ़ावा दिया जाना चाहिए. विभिन्न भारतीय भाषाओं को सीखना और समझना एक भारत, श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करता है. भाषाएं भले ही अनेक हों, लेकिन हमारी भावना भारतीय है और हमारी आवाज एक होनी चाहिए. हिंदी के विस्तार के साथ-साथ देश की सभी भाषाओं और बोलियों की गरिमा बनाए रखना भी आवश्यक है. भाषाई विविधता भारत की पहचान है और इसे संरक्षित करना सामूहिक जिम्मेदारी है.
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प्रवासी भारतीयों ने दुनिया तक पहुंचाई हिंदी: सीपी जोशी ने कहा कि हिंदी अब भारत की सीमाओं से आगे बढ़कर वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना रही है. मॉरीशस, नेपाल, सूरीनाम, फिजी और गुयाना सहित कई देशों में हिंदी का अध्ययन और प्रयोग होता है. भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ साहित्य, सिनेमा, संगीत और डिजिटल माध्यमों ने हिंदी को अंतरराष्ट्रीय दर्शकों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा कि अमेरिका और ब्रिटेन सहित विभिन्न देशों के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में भी हिंदी का अध्ययन कराया जाता है. इससे हिंदी के प्रति वैश्विक रुचि और भारतीय संस्कृति को समझने के अवसरों का विस्तार हुआ है. डिजिटल मंचों के बढ़ते प्रभाव ने हिंदी में उपलब्ध सामग्री को दुनिया के अलग-अलग हिस्सों के लोगों तक पहुंचाने के नए रास्ते खोले हैं.
स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी की रही अहम भूमिका: सांसद जोशी ने कहा- इस भाषा ने जनमानस को जोड़ने और राष्ट्रीय चेतना को अभिव्यक्ति देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया. वंदे मातरम् और जय हिंद जैसे उद्घोषों ने देशवासियों में राष्ट्रभावना को मजबूत करने का काम किया. आज भी हिंदी साहित्य, गीत, फिल्में और कला भारतीय संस्कृति के विविध रंगों को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं. भाषा का महत्व केवल शब्दों और संवाद तक सीमित नहीं है. यह समाज की स्मृतियों, सांस्कृतिक मूल्यों और भावनाओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का माध्यम भी है.
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संयुक्त राष्ट्र में हिंदी की मौजूदगी पर जोर: संयुक्त राष्ट्र में बहुभाषावाद के महत्व को बताते हुए सीपी जोशी ने कहा कि भारत अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भाषाई विविधता और बहुभाषावाद का समर्थन करता रहा है. उन्होंने हिंदी@यूएन परियोजना का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से संयुक्त राष्ट्र की खबरें और सामग्री हिंदी भाषी लोगों तक पहुंचाई जा रही हैं. उन्होंने इस पहल में सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक संचार विभाग का आभार व्यक्त किया. जोशी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर हिंदी की उपस्थिति का विस्तार वैश्विक संवाद में भारतीय भाषाओं की भागीदारी को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है. उन्होंने हिंदी के साथ भारत की अन्य भाषाओं को भी दुनिया तक पहुंचाने की आवश्यकता पर बल दिया.
भारतीय भाषाओं के सम्मान का आह्वान: सीपी जोशी ने कहा- भाषा केवल शब्दों का समूह नहीं होती, बल्कि वह हृदय की भावना और संस्कृति की चेतना भी है. उन्होंने हिंदी के प्रचार प्रसार के साथ देश की सभी भाषाओं के सम्मान और भारतीय संस्कृति को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का संकल्प लेने का आह्वान किया. भारत की भाषाई विरासत उसकी सांस्कृतिक पहचान का अभिन्न हिस्सा है. हिंदी की वैश्विक पहचान को मजबूत करने के साथ-साथ भारतीय भाषाओं के बीच परस्पर सम्मान और संवाद को बढ़ावा देना भी जरूरी है.
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