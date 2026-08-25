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BJP सांसद बृजमोहन अग्रवाल की नितिन गडकरी से मुलाकात, रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था और औद्योगिक जिलों को डेवलप करने पर हुई चर्चा

तेलीबांधा टू जोरा तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को वीआईपी चौक से एयरपोर्ट रोड तक बढ़ाए जाने की मांग की. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.

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तेलीबांधा टू जोरा तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 25, 2026 at 8:09 PM IST

4 Min Read
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रायपुर: दिल्ली में केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से बीजेपी सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने मुलाकात की. मुलाकात के दौरान बीजेपी सांसद ने रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर चर्चा की. इसके साथ ही तेलीबांधा टू जोरा तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड को वीआईपी चौक से एयरपोर्ट रोड तक बढ़ाए जाने की मांग की.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से बृजमोहन अग्रवाल की मुलाकात

मुलाकात के दौरान बृजमोहन अग्रवाल ने नितिन गडकरी को बलौदा बाजार औद्योगिक क्षेत्र को NH नेटवर्क से जोड़ने और NH-130B (बलौदाबाजार–सारंगढ़) फोरलेन निर्माण को लेकर एक मांग पत्र भी दिया. केंद्रीय मंत्री ने भरोसा दिलाया कि वो इस संबंध में साकारात्मक कदम उठाएंगे. लगभग एक घंटे तक चली इस उच्चस्तरीय बैठक में सांसद रायपुर के साथ-साथ पूरे प्रदेश की यातायात प्रणाली को बेहतर, सुरक्षित और भविष्य की जरुरतों के मुताबिक बनाने पर जोर दिया. बृजमोहन अग्रवाल ने केंद्रीय मंत्री के सामने महत्वपूर्ण परियोजनाओं के तकनीकी पक्ष को भी रखा.

तेलीबांधा टू जोरा एलिवेटेड रोड को बढ़ाने की मांग

रायपुर में NHAI द्वारा प्रस्तावित तेलीबांधा से जोरा तक एलिवेटेड रोड को और अधिक उपयोगी बनाने की बात बृजमोहन अग्रवाल ने की. वहीं वीआईपी चौक पर बनने वाले टी-जंक्शन पर भारी ट्रैफिक दबाव को समाप्त करने के लिए एलिवेटेड रोड को एयरपोर्ट रोड की दिशा में 300 से 500 मीटर अतिरिक्त फ्लाईओवर के माध्यम से जोड़ा जाए, इसकी मांग की. सांसद ने कहा कि अगर ऐसा किया जाता है तो स्वामी विवेकानंद विमानतल तक पहुंचना बहुत आसान हो जाएगा. साथ ही NH-53 पर यातायात का भार काफी कम होगा.

औद्योगिक केंद्र बलौदा बाजार-भाटापारा के लिए कनेक्टिविटी

सांसद ने मुलाकात के दौरान केंद्रीय मंत्री से कहा कि प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्र बलौदा बाजार-भाटापारा, जहां 10 से ज्यादा बड़े सीमेंट फैक्ट्री और भारी उद्योग स्थापित हैं, उनके विकास को गति देने के लिए रायपुर-बिलासपुर NH-130 और रायपुर NH-130B को जोड़ने वाली नई सड़क निर्माण की स्वीकृति दी जाए. सांसद ने कहा कि 10 हजार से अधिक PCU ट्रैफिक भार वाले इस मार्ग के निर्माण से भारी वाहनों एवं माल परिवहन को सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी तथा क्षेत्र के आर्थिक विकास को मदद मिलेगी.

बलौदा बाजार से सारंगढ़ को फोरलेन परियोजना में जोड़ने की मांग

बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर से सारंगढ़ NH-130B को डेवलप करने की भी चर्चा इस मुलाकात में की. सांसद ने बताया कि वर्तमान में केवल रायपुर से बलौदा बाजार तक की DPR तैयार की जा रही है. क्षेत्र के व्यापक जनहित और इकोनॉमिक जरूरतों को देखते हुए बलौदा बाजार से सारंगढ़ तक के शेष खंड को भी तत्काल इस परियोजना में शामिल किया जाना चाहिए.

ग्रेड सेपरेटर, फ्लाईओवर बनाने की मांग की

बृजमोहन अग्रवाल ने रायपुर लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी महत्वपूर्ण मांगों और लंबित कार्यों की ओर भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का ध्यान खींचा. उन्होंने रायपुर-दुर्ग-भिलाई मार्ग पर बढ़ते औद्योगिक एवं व्यावसायिक यातायात को देखते हुए प्रमुख जंक्शनों पर ट्रैफिक दबाव कम करने के लिए ग्रेड सेपरेटर, फ्लाईओवर एवं सर्विस रोड के निर्माण की बात कही.

रायपुर-सिमगा-बिलासपुर मार्ग को बेहतर कनेक्टिविटी देने की मांग

सांसद ने रायपुर-सिमगा-बिलासपुर मार्ग को बेहतर औद्योगिक एवं लॉजिस्टिक कनेक्टिविटी प्रदान करने की आवश्यकता पर भी केंद्रीय मंत्री के साथ चर्चा की. प्रस्तावित नागपुर-गोंदिया समृद्धि एक्सप्रेसवे को गोंदिया (बिरसी एयरपोर्ट) से डोंगरगढ़, खैरागढ़, कवर्धा, मुंगेली होते हुए बिलासपुर एवं रायपुर तक 6-लेन के रूप में विस्तार किए जाने की मांग रखी. सांसद ने रायपुर के उरला-सिलतरा सहित प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से सीधे और सुगम रूप से जोड़ने, डेडिकेटेड इंडस्ट्रियल एक्सेस रोड, इंटरचेंज एवं फीडर रोड विकसित करने तथा रायपुर-विशाखापट्टनम आर्थिक कॉरिडोर से कॉमर्शियल क्षेत्रों की बेहतर कनेक्टिविटी बढ़ाने की मांग की.

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