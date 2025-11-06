ETV Bharat / state

'आरोप लगाना राहुल गांधी का शौक'; सांसद अरुण गोविल बोले- वंदे मातरम का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना

सर्किट हाउस में बुधवार को प्रेसवार्ता आयोजित ( Photo credit: ETV Bharat )