'आरोप लगाना राहुल गांधी का शौक'; सांसद अरुण गोविल बोले- वंदे मातरम का विरोध करना मतलब देश का विरोध करना
सर्किट हाउस में गुरुवार को आयोजित कार्यक्रम में अभिनेता और मेरठ-हापुड़ से भाजपा से सांसद अरुण गोविल शामिल हुए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 6, 2025 at 4:14 PM IST|
Updated : November 6, 2025 at 4:38 PM IST
मेरठ : राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष पूरे होने पर देश में उत्सव मनाने की तैयारी जोरों पर है. सर्किट हाउस में गुरुवार को आयोजित हुए कार्यक्रम में अभिनेता और मेरठ-हापुड़ से भाजपा से सांसद अरुण गोविल शामिल हुए. इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद रहे.
उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को 150 वर्ष हो चुके हैं और ऐसे में आज के युवाओं को यह जानना जरूरी है कि वंदे मातरम की रचना कैसे हुई थी, कब हुई थी और किसने की, किन लोगों का ऊर्जा स्रोत बनकर प्रेरणा ली, किन-किन लोगों ने इसका विरोध किया? उन्होंने कहा कि आज भी कुछ लोग वंदे मातरम का विरोध करते हैं. वंदे मातरम का विरोध करना ठीक वैसे ही है, जैसे देश का विरोध करना, इन्हीं सभी जानकारी के लिए ये उत्सव मनाया जा रहा है.
'बिहार की जनता में उत्साह' : बिहार चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि सुबह से ही देख रहे हैं कि वहां की जनता में उत्साह है. उन्होंने ये भी कहा कि बिहार में सरकार तो एनडीए की ही बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है. सुबह से ही जो मतदान की तस्वीरें आ रही हैं वे ये बयां कर रही हैं कि लोगों में बहुत अधिक उत्साह है.
'हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं राहुल गांधी' : उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा कुछ न कुछ कहते रहते हैं, बहुत से आरोप लगाते रहते हैं. आरोप लगाना उनका शौक है, लेकिन प्रमाणिकता वे नहीं दे पाते, सिद्ध नहीं कर पाते, इसलिए उनके आरोपों पर गौर करने की सोचने की या गौर करने की बहुत जरूरत ही नहीं है.
'मेरठ को लेकर बड़ी प्लानिंग' : नमो भारत ट्रेन के संचालन को लेकर उन्होंने कहा कि सीमा कोई निर्धारित नहीं थी. हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द शुरू हो. कुछ कारण रहे होंगे. मेरठ को लेकर बड़ी प्लानिंग है, लेकिन कोई काम होने लगे या शुरू हो जाए, जब कोई काम पूरा होना हो तब उसके बारे में बताया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा.
कॉलेजों, स्कूलों में होगा आयोजन : इस दौरान भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि वन्दे मातरम केवल एक गीत नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा और स्वाभिमान का प्रतीक है. उन्होंने बताया कि आगामी दिनों में कॉलेजों, स्कूलों समेत सांस्कृतिक संस्थानों और सामाजिक मंचों पर विचार गोष्ठियों, राष्ट्रभक्ति कार्यक्रमों और ऐतिहासिक प्रस्तुतियों का आयोजन होगा.
8 से 15 नवंबर तक होंगे कार्यक्रम : वन्दे मातरम का विरोध करने वालों पर भी उन्होंने निशाना साधा. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम में जय का उद्घोष था. तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगाने का काम किया था. उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गीत ऊर्जा का स्रोत है. उन्होंने कहा कि कौन इसके विरोधी हैं ये बताने की कोशिश करेंगे. पार्टी उत्सव मनाएगी. 8 से 15 नवंबर तक हर दिन कार्यक्रम होंगे. उन्होंने कहा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य युवा पीढ़ी को जागरूक करने के साथ ही विरोध करने वालों के बारे में भी बताना है.
