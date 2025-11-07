'पांच पांडव हिमाचल में कौरवों पर पड़ेंगे भारी', सीएम सुक्खू पर अनुराग ठाकुर का प्रहार
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भाजपा में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए निशाना साधा था, जिस पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है.
सोलन/शिमला: 'मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बीजेपी में पांच गुटों की बात करते हैं, लेकिन यह पांच पांडव हिमाचल में कौरवों पर भारी पड़ेंगे'. ये बात पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कही. दरअसल, पिछले दिनों सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल बीजेपी में गुटबाजी का आरोप लगाते हुए निशाना साधा था, जिस पर सांसद अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है.
शिमला में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर भाजपा द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में सांसद अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर एक मंच पर नजर आए. इस दौरान दोनों नेताओं ने सुखविंदर सरकार पर निशाना साधा और दावा किया कि भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है.
'केंद्र ने की हिमाचल की भरपूर मदद'
वहीं, अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश की भरपूर मदद की है और आगे भी यह मदद जारी रहेगी. केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के साथ न तो कभी भेदभाव किया है और न ही भविष्य में करेगी. प्रदेश सरकार को दिल बड़ा करके केंद्र की मदद को बताना चाहिए. हिमाचल के लोगों को भी समझना होगा कि किस तरह से सुखविंदर सरकार विकास कार्य करने में नाकाम साबित हो रही है'.
केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल के हितों के लिए बहुत कुछ किया है और दिया है। मगर प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा इसका धन्यवाद तो दूर की बात है…उल्लेख भी ना करना दुर्भाग्यपूर्ण है व इनकी छोटी मानसिकता को दिखाता है।— Anurag Thakur (@ianuragthakur) November 7, 2025
📍सोलन, हिमाचल pic.twitter.com/LuY28kSePx
बिहार इलेक्शन को लेकर अनुराग ठाकुर का दावा
शिमला के बाद सोलन दौरे पर पहुंचे अनुराग ठाकुर ने बिहार विधानसभा चुनाव पर अपनी प्रतिक्रिया दी. दरअसल, बीते दिन 6 नवंबर को बिहार में पहले चरण के चुनाव में हुई बंपर वोटिंग और महिला मतदाताओं की उमड़ी भीड़ को लेकर अनुराग ने एनडीए के जीत का दावा किया और महागठबंधन पर जमकर प्रहार किया.
बिहार में आरजेडी के जंगलराज में अपराधियों को मुख्यमंत्री कार्यालय का संरक्षण प्राप्त था और कट्टे के दम पर उद्योग बंद कराये जाते थे, महिलाओं की आबरू लूटी जाती थी, छिनैती और अपहरण का उद्योग फल-फूल रहा था।— Anurag Thakur (@ianuragthakur) November 6, 2025
सवाल यह है कि क्या हम बिहार को वापस उसी खौफनाक लालटेन युग में ले जाने की… pic.twitter.com/RWLoSb0igl
'बिहार के लोग वापस नहीं चाहते जंगलराज'
सोलन दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, 'बिहार के लोग जंगलराज वापस नहीं चाहते. लालू प्रसाद यादव का चेहरा नजर आता है तो जंगलराज याद आता है. तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का चेहरा नजर आता है तो भ्रष्टाचार नजर आता है. ऐसे में अब बिहार के लोगों को भाजपा से उम्मीद है. इसलिए बिहार के लोगों ने मन बनाया है कि जिस पार्टी ने महिलाओं का उत्थान किया, बिहार का विकास किया, 9 मेडिकल कॉलेज से 57 मेडिकल कॉलेज कर दिए, दो इंजीनियरिंग कॉलेज से 33 कर दिए, उसे पार्टी को जीत दिलाना है'.
'बिहार के लोगों ने दिल खोलकर किया मतदान'
अनुराग ठाकुर ने कहा 'मैं कल रात ही बिहार से ही दिल्ली पहुंचे है. पहले चरण का कल बिहार में मतदान था और इतना में कह सकता हूं, बिहार के लोगों ने जो दिल खोलकर मतदान किया है, वह स्पष्ट संकेत देता है कि भाजपा एनडीए की सरकार फिर एक बार बिहार में बनने वाली है. क्योंकि रफ्तार पकड़ चुका बिहार फिर से एनडीए सरकार का नारा लगा रहा है और उसके पीछे कारण है कि बिहार में एनडीए की सरकार में लोगों ने रोजगार देखा है, सुशासन देखा है और कानून व्यवस्था में सुधार देखा है. बिहार के लोग अब उसमें और गति चाहते हैं'.
'डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास किया'
सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि बिहार को प्रधानमंत्री नरेंद्र कुमार और नीतीश कुमार को नेतृत्व मिला और डबल इंजन की सरकार ने बिहार में विकास की नई ऊंचाइयों को छुआ, जब लोग जंगलराज और कानून राज की तुलना करते हैं तो स्पष्ट तौर पर देखा है कि बिहार की जनता अपने विकास की रफ्तार को थमने नहीं देगी और निरंतर विकास जारी रखेगी. बिहार की बेहतरी के लिए लोगों ने एनडीए की सरकार बनाने का मन बनाया है. लंबी कतारे जो महिलाओं की पोलिंग बूथ पर देखी गई, वह फिर एक बार विश्वास दिखता है कि महिला, युवा और बुजुर्गों ने नरेंद्र मोदी-नीतीश कुमार को फिर से सत्ता में ला रहे हैं. जनता ने फिर से एनडीए पर अपना विश्वास व्यक्त किया है. इस बार रिकॉर्ड जीत होगी, जो 15 साल पहले की रिकॉर्ड को भी पछाड़ देगी.
