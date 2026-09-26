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CM सुक्खू के ‘कौवों की तरह कायं-कायं’ वाले बयान पर अनुराग ठाकुर का पलटवार, बोले- कुछ लोगों का काम केवल जुबान चलाना

वहीं, सीएम सुक्खू के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा, "कुछ लोगों का काम केवल जुबान चलाना रह गया है, जबकि वे काम करने में विश्वास रखते हैं. प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की ओर से करवाए गए कार्यों के उद्घाटन करने तक सीमित होकर रह गई है. प्रदेश की सड़कों पर पैचवर्क के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है और कांग्रेस सरकार आम जनता पर सेस और टैक्स लगाने का काम कर रही है".

गौरतलब है कि मंडी जिले के बल्ह क्षेत्र में कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम सुखविंदर सुक्खू ने भाजपा पर निशाना साधा. सभा को संबोधित करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा, "चारों सांसद जो जीतकर आएं है और जो राज्यसभा के सांसद हैं. इनकी जुबान परवाणू से नीचे नहीं खुलती. जैसे ही परवाणु में ऊपर की तरफ आते हैं तो कौवों की तरह कांय-कांय करने लग जाते हैं".

हमीरपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर जमकर निशाना साधा है. साथ ही मंडी जिला के बल्ह दौरे के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हिमाचल के सांसदों को लेकर दिए गए ‘कौवों की तरह कायं-कायं’ बयान पर अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया.

'कांग्रेस का काम व्यवस्था पर सवाल उठाना'

हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने पर पर भी अनुराग ठाकुर ने निशाना साधा. अनुराग ठाकुर ने कहा, "जब अलग-अलग राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं, तब चुनाव प्रक्रिया को लेकर इस तरह के सवाल नहीं उठाए जाते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की जीत के बाद ईवीएम, चुनाव आयोग और एसआईआर जैसी चुनावी प्रक्रियाओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं. कांग्रेस चुनाव जीत नहीं पाती तो व्यवस्था पर सवाल उठाने और आरोप लगाने का काम करती है. एक रिपोर्ट के आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग की जा रही है. चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के पास व्यवस्था पर सवाल खड़े करने के अलावा कुछ नहीं रह गया है.

भारतीय महिला कबड्डी टीम को दी बधाई

वहीं, एशियन गेम्स में भारतीय महिला कबड्डी टीम के स्वर्ण पदक जीतने पर अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि भारतीय बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया है. हिमाचल की युवा खिलाड़ियों ने भी देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है. जब महिला टीम भारत लौटेगी तो खिलाड़ियों का जोरदार स्वागत किया जाएगा.

गौरतलब है कि हमीरपुर दौरे पर सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर शहर से लगते दुगनेहड़ी आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचे. जहां उन्होंने 'सेवा संकल्प' अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की. कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया. इस अवसर पर हमीरपुर सदर विधायक आशीष शर्मा, भाजपा नेता नवीन शर्मा, नरेंद्र अत्री, कमलेश परमार सहित भाजयुमो के पदाधिकारी मौजूद रहे।कार्यक्रम के दौरान अनुराग ठाकुर ने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देशभर में सुशासन के 25 वर्ष पूरे होने के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से छोटे बच्चों को पोषणयुक्त आहार उपलब्ध करवाने और उन्हें बेहतर सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि बच्चों को कुपोषण से बचाना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है, ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वस्थ और मजबूत बन सकें. इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र के कर्मियों को सम्मानित किया गया और बच्चों को उपहार भी वितरित किए गए. हमीरपुर जिले में भी पोषण से जुड़े कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से चलाए जा रहे हैं.

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