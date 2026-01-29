ETV Bharat / state

UGC को लेकर अनुराग ठाकुर कही ये बात, अजित पवार के निधन पर जताया शोक

"अजित दादा का जाना महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा शून्य है और यह एक अत्यंत दुखद घटना है इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं." - अनुराग ठाकुर, सांसद

धर्मशाला: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग ठाकुर ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार के निधन पर शोक व्यक्त किया. अनुराग ठाकुर ने विमान दुर्घटना को लेकर कहा कि इस मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस दुखद घटना में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सच्चाई जनता के सामने आना जरूरी है. जांच से यह सामने आना चाहिए कि दुर्घटना के वास्तविक कारण क्या रहे, क्योंकि महाराष्ट्र ने एक बड़ा नेता खोया है. ये बात अनुराग ठाकुर ने आज कांगड़ा एयरपोर्ट पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही.

वहीं, यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर भी भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस विषय को उनके द्वारा शिक्षा मंत्री के सामने उठाया गया है. जिस पर शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है कि इस पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया जाएगा और किसी भी तरह से छात्रों या शिक्षण संस्थानों को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि शिक्षा मंत्री इस पर ठोस फैसला लेंगे.

राजनीति में आने वाले युवाओं के लिए अवसर

वहीं, हिमाचल में नशा मुक्ति अभियान को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देने के लिए 'युवा चेंजमेकर अभियान' की शुरुआत की गई है. उन्होंने बताया कि जो युवा राजनीति, एनजीओ या किसी भी सेक्टर में नेतृत्व करना चाहते हैं, वो इस अभियान से जुड़ सकते हैं. युवा वेबसाइट पर जाकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं. चयनित युवाओं को सरकार की ओर से एक साल की इंटर्नशिप के लिए 1 लाख 25 हजार रुपए दिए जाएंगे. इससे युवाओं को राजनीति और एनजीओ सेक्टर में विशेषज्ञों के साथ काम करने का अवसर मिलेगा. इस अभियान के तहत हिमाचल को स्वच्छ और नशा मुक्त बनाने की कोशिश भी शामिल है. उन्होंने कहा कि युवा शक्ति ही प्रदेश और देश का भविष्य है और उन्हें सही अवसर देकर सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है.

ममता सरकार पर भाजपा सांसद का जुबानी हमला

वहीं, सांसद अनुराग ठाकुर ने इस दौरान पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 15 साल सरकार चलाने के बाद भी ममता बनर्जी के पास जनता को बताने के लिए कुछ नहीं है. कुछ भी उपलब्धियां बताने के लिए नहीं है. उन्होंने सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या को बंगाल में संरक्षण देने का काम किया है, जिन पर अब पर्दा डालने का काम कर रही हैं. उन्हीं के सहारे अब चुनाव लड़ना चाहती हैं, इसलिए SIR का विरोध कर रही हैं. अनुराग ठाकुर ने कहा कि ममता सरकार द्वारा देश की सुरक्षा पर बेवजह प्रश्नचिह्न लगाए जा रहे हैं और अपनी राजनीति चमकाने के लिए अन्य राज्यों में भ्रम और भय फैलाने की कोशिश की जा रही है.