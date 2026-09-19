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विकास पट्टिकाओं पर सांसदों-विधायकों का नाम नहीं, छोटा मन कर रही राज्य सरकार: अनुराग ठाकुर

गौरतलब है कि इससे पहले कांगड़ा-चंबा संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने भी धर्मशाला में दिशा बैठक के दौरान सांसद निधि को लेकर मुद्दा उठाया था. सांसद ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में सांसद निधि से होने वाले कामों के उद्घाटनों और शिलान्यासों के दौरान सांसद को नहीं बुलाया जाता है और न ही पट्टिका पर सांसद के नाम का उल्लेख होता है. इस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई थी. उन्होंने सांसद निधि से होने वाले कार्यों को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी निशाना साधा था और कहा था कि अगर सीएम कार्यों का उद्घाटन व शिलान्यास करना चाहते हैं तो वे करें लेकिन सांसद को भी वहां पर बुलाना चाहिए.

अनुराग ठाकुर ने इस मुद्दे को लेकर प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर राजनीतिक निशाना साधते हुए कहा कि सरकार विकास कार्यों की पट्टिकाओं से सांसदों के नाम हटाने का काम कर रही है. उन्होंने कहा कि सांसद निधि केंद्र सरकार की व्यवस्था के तहत सांसदों को अपने क्षेत्रों में विकास कार्य करवाने के लिए उपलब्ध कराई जाती है. ऐसे में इन कार्यों से संबंधित पट्टिकाओं पर सांसद का नाम होना जरूरी है.

"हिमाचल प्रदेश में राजनीतिक दुर्भावना के चलते सांसदों के नाम गायब किए जा रहे हैं. विकास कार्य किसी पार्टी विशेष के नहीं होते, बल्कि जनता के लिए होते हैं, इसलिए विकास कार्यों से संबंधित जानकारी को पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित किया जाना चाहिए." - अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद

दिशा बैठक के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि सांसद निधि के जरिए क्षेत्र में अनेक विकास कार्य करवाए जा रहे हैं. इन कार्यों की पहचान और जानकारी के लिए लगाई जाने वाली पट्टिकाओं पर सांसद का नाम और सांसद निधि से कार्य करवाए जाने का उल्लेख होना जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सांसद निधि के तहत स्वीकृत कार्यों में निर्धारित नियमों और प्रावधानों का पालन सुनिश्चित किया जाए.

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में सांसद निधि से करवाए जा रहे विकास कार्यों को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है. बिलासपुर दौरे पर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में सांसद निधि से करवाए जा रहे विकास कार्यों की नंबर पट्टिकाओं से सांसदों के नाम हटाए जा रहे हैं. उन्होंने इसे लेकर दिशा बैठक में अधिकारियों के समक्ष कड़ा एतराज जताया और सांसद निधि से होने वाले विकास कार्यों में सांसद का उल्लेख सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

रेलवे लाइन को लेकर सरकार को घेरा

वहीं, सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल के विकास, रेलवे परियोजना, रोजगार, अवैध खनन और नशे के मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. बिलासपुर में एम्स, फोरलेन हाईवे और रेलवे जैसी कई बड़ी परियोजनाएं केंद्र के सहयोग से चल रही हैं. सांसद ने बैठक में सभी विभागों को छोटे-छोटे क्लस्टर बनाकर काम करने के निर्देश दिए. कृषि, पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन विभागों को आपसी समन्वय से किसानों की आय बढ़ाने के प्रयास करने को कहा गया. इसी तरह स्वयं सहायता समूहों, कौशल विकास, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना और मुद्रा योजना को जोड़कर रोजगार, स्वरोजगार और कारोबार के अवसर पैदा करने पर जोर दिया गया.

"भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी रेलवे लाइन के लिए केंद्र सरकार अपना हिस्सा दे रही है, लेकिन हिमाचल सरकार की ओर से अभी करीब 2,192 करोड़ रुपए देना बाकी है. राज्य सरकार से जल्द अपना हिस्सा जारी करने और बिलासपुर से बेरी तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करे, ताकि रेलवे परियोजना को आगे मनाली तक ले जाने की दिशा में काम हो सके." - अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद

अवैध खनन और नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की मांग

अनुराग ठाकुर ने अवैध खनन और नशा तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कहा कि अवैध खनन से सड़कें और नदियां प्रभावित हो रही हैं और प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हो रहा है. वहीं, नशा तस्करी को युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर चुनौती बताते हुए उन्होंने इसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई की जरूरत बताई. उन्होंने कहा कि सरकारी धन के इस्तेमाल और बड़े आयोजनों पर खर्च होने वाली राशि का भी जनता के सामने पूरा हिसाब होना चाहिए. सांसद ने नशे की समस्या पर चिंता जताते हुए पुलिस एवं प्रशासन को नशे के नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और सूचना तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए. उन्होंने जागरूकता अभियानों के साथ समाज की भागीदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया.

दिशा बैठक में इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

वहीं, दिशा बैठक में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान सांसद ने निर्माण की गुणवत्ता, कार्य की गति, सड़क सुरक्षा, दुर्घटनाओं और भूस्खलन को लेकर अधिकारियों को गंभीरता से काम करने को कहा. सांसद ने स्पष्ट किया कि नई सड़क के निर्माण के साथ पुरानी सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित होनी चाहिए. निर्माण के दौरान स्थानीय संपर्क मार्ग बंद न हों और पेयजल पाइपलाइनों सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं को नुकसान होने पर तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की जाए. लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत एवं निर्माणाधीन कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुसार समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए.

62 ग्राम पंचायतें टीबी मुक्त घोषित

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जिले की 62 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त पंचायत घोषित किया जा चुका है. सांसद ने अधिक से अधिक पंचायतों को टीबी मुक्त बनाने के लिए अभियान तेज करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और पंचायतों में लाइफस्टाइल से होने वाली बीमारियों को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया. एम्स बिलासपुर से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को लंबित मामलों का जल्द समाधान करने तथा एम्स के समीप राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण और पार्किंग समस्या के समाधान के निर्देश भी दिए.

37 में से जल जीवन मिशन की 24 योजनाएं पूरी

जल शक्ति विभाग की समीक्षा में बताया गया कि जल जीवन मिशन के तहत स्वीकृत 37 योजनाओं में से 24 पूरी हो चुकी हैं. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत तीन योजनाएं पूर्ण हैं, जबकि तीन अन्य परियोजनाओं पर प्रक्रिया जारी है. सांसद ने लंबित योजनाओं को समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए. प्रधानमंत्री सूर्य घर-मुफ्त बिजली योजना के तहत जिले में 1525 परियोजनाएं पूरी की जा चुकी हैं, जबकि करीब 31 हजार स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं. सांसद ने स्मार्ट मीटर को लेकर लोगों में व्याप्त भ्रांतियों को दूर करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने को कहा.