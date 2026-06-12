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8 साल से अधर में लटका मेडिकल कॉलेज, कांग्रेस सरकार पर बरसे सांसद अनुराग ठाकुर

इस दौरान भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने ओमान हादसे में आदित्य शर्मा की मौत पर जताया शोक, परिवार के प्रति व्यक्त की संवेदनाएं.

Hamirpur Medical College
सांसद अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर मेडिकल कॉलेज का किया निरीक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 7:37 AM IST

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हमीरपुर: भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को जोलसप्पड़ स्थित निर्माणाधीन डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया. मेडिकल कॉलेज के निर्माण में हो रही देरी पर सांसद कांग्रेस सरकार पर बरसे. अनुराग ठाकुर ने कहा कि बड़ी मुश्किल से केंद्र सरकार से हमीरपुर के लिए लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत वाला मेडिकल कॉलेज स्वीकृत करवाया गया था, लेकिन अफसोस की बात है कि इस परियोजना को पूरा होने में करीब 10 साल लगने वाले हैं. इस दौरान सांसद ने ओमान में हुए हमले में हमीरपुर के युवा नाविक आदित्य शर्मा की मौत पर भी गहरा दुख व्यक्त किया.

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर (ETV Bharat)

अनुराग ठाकुर ने लगाए ये आरोप

हमीरपुर मेडिकल कॉलेज निर्माण में हो रही देरी को लेकर अनुराग ठाकुर ने कहा कि जनता को यह जानने का अधिकार है कि इस महत्वपूर्ण परियोजना में लगातार कौन लोग रुकावट बनते रहे हैं और इसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं. उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज का भवन करीब 2 साल पहले ही बनकर तैयार हो चुका है, लेकिन आज तक न तो यहां पर 600 छात्रों की रेगुलर क्लासेज शुरू हुई हैं और न ही ओपीडी चालू हुई है. उन्होंने आरोप लगाया कि लगातार कॉलेज को शुरू करने में देरी की जा रही है, जिससे क्षेत्र की जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं. उन्होंने संबंधित विभागों और सरकार से तालमेल की कमी दूर कर निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने की मांग की है.

Hamirpur Medical College
2017 में हुआ था निर्माण कार्य शुरू (ETV Bharat)

"साल 2017 में मेडिकल कॉलेज हमीरपुर की नींव रखी गई थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसके लिए समय पर जमीन उपलब्ध नहीं करवाई थी. जयराम ठाकुर की सरकार के समय इसके लिए जमीन उपलब्ध करवाई गई और मेडिकल कॉलेज का काम शुरू हुआ, लेकिन अब प्रदेश में फिर कांग्रेस की सरकार है. ऐसे में निर्माण कार्य और संस्थान को पूरी तरह शुरू करने में देरी हो रही है. अगर इसी गति से काम चलता रहा तो जनता को इसका वास्तविक लाभ मिलने में और कई सालों का इंतजार करना पड़ेगा." - अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद

आदित्य शर्मा की मौत पर जताया शोक

इस दौरान अनुराग ठाकुर ने ओमान में हुए हमले में हमीरपुर के युवा नाविक आदित्य शर्मा की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आदित्य शर्मा ने विदेश में रहकर अपनी सेवाएं दीं और उनकी असामयिक मृत्यु पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए दुखद घटना है. सांसद ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि इस कठिन समय में पूरा प्रदेश परिवार के साथ खड़ा है. अनुराग ठाकुर ने कहा कि उन्होंने विदेश मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है. उन्होंने मांग की है कि ओमान सरकार, संबंधित कंपनी और भारतीय दूतावास के बीच समन्वय स्थापित कर आदित्य शर्मा का पार्थिव शरीर जल्द से जल्द भारत लाया जाए.

"विदेश मंत्रालय के साथ लगातार संपर्क में रहकर यह जानकारी जुटाई जा रही है कि घटना किन परिस्थितियों में हुई और पूरे मामले की जांच कैसे आगे बढ़ाई जाए. युवा नाविक आदित्य शर्मा के परिवार को न्याय मिले और घटना की सच्चाई सामने आए, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे.आदित्य शर्मा के पार्थिव शरीर को जल्द भारत लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं." - अनुराग ठाकुर, भाजपा सांसद

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