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मुख्यमंत्री पद की नारेबाजी पर अनुराग ठाकुर ने समर्थकों को रोका, बोले- कंट्रोवर्सी वाले नारे क्यों लगाते हो...

हिमाचल में भाजपा के भीतर नेतृत्व को लेकर अटकलों और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं के कारण यह मामला लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा.

Anurag Thakur on CM Slogan
मुख्यमंत्री पद के नारे पर अनुराग ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 9, 2026 at 8:06 AM IST

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Updated : July 9, 2026 at 11:56 AM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त है, लेकिन प्रदेश में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं. मुख्यमंत्री फेस कौन होगा, आए दिन इस पर चर्चाएं हो रही हैं. इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर के स्वागत के दौरान बुधवार (8 जुलाई) को एक बार फिर मुख्यमंत्री पद को लेकर नारेबाजी का मामला सामने आया. हालांकि, इस बार अनुराग ठाकुर ने खुद स्थिति संभालते हुए समर्थकों को बीच में ही रोक दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि ऐसे विवाद पैदा करने वाले नारे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है.

मुख्यमंत्री पद के नारे पर अनुराग ठाकुर ने क्या कहा?

हमीरपुर स्थित एनआईटी में आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अनुराग ठाकुर का भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया. स्वागत के दौरान कुछ समर्थकों ने "हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो..." के नारे लगाने शुरू कर दिए. नारे सुनते ही अनुराग ठाकुर ने तुरंत हस्तक्षेप किया और नारे लगा रहे समर्थकों को बीच में ही रोक दिया. अनुराग ठाकुर ने युवाओं से अपील करते हुए कहा, सकारात्मक सोच के साथ युवाओं के हितों और विकास से जुड़े मुद्दों पर नारे लगाएं, न कि ऐसे नारों से अनावश्यक राजनीतिक विवाद खड़ा करें.

विवाद वाले नारे न लगाने की अपील

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने समर्थकों से कहा, "ऐसे कंट्रोवर्सी वाले नारे क्यों लगाते हो? युवा हो तो युवाओं से जुड़े नारे लगाओ. बिना बात के विवाद पैदा करने वाले नारे मत लगाया करो." सांसद की इस टिप्पणी के बाद समर्थकों ने मुख्यमंत्री पद से जुड़ी नारेबाजी तत्काल बंद कर दी और सामान्य स्वागत नारों के साथ उनका अभिनंदन किया. कार्यक्रम का माहौल भी सामान्य बना रहा.

Anurag Thakur on Himachal CM
पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर (ETV Bharat)

दरअसल, कुछ महीने पहले मंडी जिले में भी अनुराग ठाकुर के समर्थन में मुख्यमंत्री पद के नारे लगे थे. उस घटना के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी. नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की प्रतिक्रिया के बाद इस मुद्दे पर कई दिनों तक राजनीतिक बयानबाजी का दौर चला था. भाजपा के भीतर नेतृत्व को लेकर अटकलों और विपक्ष की प्रतिक्रियाओं के कारण यह मामला लंबे समय तक चर्चा का विषय बना रहा.

कौन होगा हिमाचल में BJP का CM फेस?

ऐसे राजनीतिक माहौल के बीच हमीरपुर में अनुराग ठाकुर का यह रुख खासा अहम माना जा रहा है. उन्होंने सार्वजनिक मंच से ही समर्थकों को विवादित नारे लगाने से रोककर यह संदेश देने का प्रयास किया कि राजनीतिक गतिविधियों में अनुशासन और संयम बनाए रखना जरूरी है. साथ ही उन्होंने युवाओं को सकारात्मक सोच अपनाने और रोजगार, शिक्षा, नवाचार तथा विकास जैसे मुद्दों पर अपनी ऊर्जा केंद्रित करने की सलाह दी. अनुराग ठाकुर की इस पहल को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह की अटकलों या विवाद को हवा देने के बजाय समर्थकों को संयम बरतने और सकारात्मक संदेश देने की नसीहत दी. उनके इस रुख की चर्चा राजनीतिक गलियारों में भी शुरू हो गई है.

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Last Updated : July 9, 2026 at 11:56 AM IST

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