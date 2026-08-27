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हिमाचल में सरकारी लॉटरी को लेकर अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री को लिखा लेटर, सीएम से की ये अपील

हमीरपुर: पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी लॉटरी दोबारा शुरू करने की तैयारी का विरोध किया है. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को पत्र लिखकर वित्त विभाग की ओर से जारी ई-टेंडर को तत्काल वापस लेने की मांग की है. यह ई-टेंडर ऑनलाइन और ऑफलाइन लॉटरी सिस्टम के लिए सोल सेलिंग एजेंट नियुक्त करने से संबंधित है. अनुराग ठाकुर ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में कहा कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दो दशक से अधिक समय से लॉटरी पर प्रतिबंध लागू रहा है.

तत्कालीन धूमल और वीरभद्र सरकार ने लगाई थी रोक

अनुराग ठाकुर ने कहा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार ने साल 1999 में लॉटरी पर प्रतिबंध लगाया था. इसके बाद साल 2007 में तत्कालीन वीरभद्र सिंह सरकार ने भी लॉटरी दोबारा शुरू किए जाने के बाद इस पर फिर से रोक लगा दी थी. उन्होंने कहा कि वीरभद्र सिंह, प्रेम कुमार धूमल और जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली सरकारों ने आर्थिक दबाव और राजस्व की जरूरतों के बावजूद लॉटरी को बढ़ावा देने से परहेज किया और प्रतिबंध बरकरार रखा. सांसद अनुराग ठाकुर ने विशेष रूप से प्रस्तावित ऑनलाइन लॉटरी व्यवस्था को लेकर चिंता जताई.