नए भारत के चाणक्य, 8 महीने की मेहनत लेकर अनिल फिरोजिया पहुंचे अमित शाह के दरबार
भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया एक बार फिर चर्चा में हैं, इस बार उन्होंने के किताब लिखी है जिसमें चाणक्य की अमित शाह से तुलना की है. रिपोर्ट राहुल सिंह राठौड़.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 12:04 PM IST
उज्जैन: अक्सर चर्चा में रहने वाले आलोट संसदीय क्षेत्र से सांसद अनिल फिरोजिया एक बार फिर चर्चा में हैं. इस बार सांसद फिरोजिया अपनी अमित शाह पर लिखी किताब को लेकर चर्चा में हैं. सांसद ने सोशल मीडिया पोस्ट कर जानकारी दी कि उन्होंने केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को अपनी लिखी पुस्तक 'नए भारत के चाणक्य - अमित शाह राजनीतिक संकल्प और सत्ता' भेंट की. पुस्तक भेंट करने के साथ ही सांसद अनिल फिरोजिया ने अलग अलग विषयों पर चर्चा की खास कर उज्जैन महाकाल मंदिर सुरक्षा, आगामी सिंहस्थ महापर्व व अन्य.
चाणक्य की अमित शाह से तुलना की इस किताब ने सियासी चर्चा बढ़ा दी है. तरह तरह के कमेंट भी अनिल फिरोजिया को पोस्ट पर मिल रहे हैं कि चाणक्य की तुलना कैसे कोई एक नेता से कर सकता है.
आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट कर विभिन्न विषयों पर आत्मीय संवाद हुआ।— Anil Firojiya (@bjpanilfirojiya) August 13, 2026
इस अवसर पर मेरे द्वारा लिखित पुस्तक ‘नए भारत के चाणक्य" अमित शाह राजनीतिक संकल्प और सत्ता’ उन्हें भेंट की।@AmitShah @BJP4India @BJP4MP pic.twitter.com/SLSFre0tLd
आठ महीने में तैयार हुई पुस्तक
सांसद अनिल फिरोजिया ने बताया इस किताब को लिखने में उन्हें लगभग आठ महीने का समय लगा. किताब के लिए देश के अलग-अलग हिस्सों और विभिन्न स्रोतों से जानकारी जुटाई. पुस्तक का प्रकाशन दिल्ली के प्रसिद्ध प्रभात प्रकाशन द्वारा किया गया है. यह किताब अमित शाह के राजनीतिक सफर और रणनीति पर केंद्रित पुस्तक है.
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पुस्तक में अमित शाह के राजनीतिक जीवन, संगठनात्मक कौशल, दूरदर्शी नेतृत्व, राजनीतिक रणनीति, त्वरित निर्णय क्षमता और राष्ट्रहित के प्रति उनके संकल्प को केंद्र में रखा गया है. किताब में स्पष्ट है कि अमित शाह की राजनीतिक कार्यशैली और रणनीतिक क्षमता की तुलना भारतीय इतिहास के महान रणनीतिकार चाणक्य से की गई है.
सांसद अनिल फिरोजिया ने कहा "इस साहित्यिक प्रयास पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी उनकी सराहना की. अमित शाह से उन्हें स्नेह और मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है. उनका आशीर्वाद सदैव ऊर्जा प्रदान करता है और जनसेवा के संकल्प को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है.