बिहार में NDA की जीत के बाद बंगाल को साधने की कोशिश, सांसद भट्ट ने कहा- परिवर्तन जरूरी है

बिहार चुनाव में एनडीए की जीत पर भाजपा सांसद अजय भट्ट ने प्रतिक्रिया दी ( PHOTO- ETV Bharat )

अजय भट्ट ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में लंबे समय तक जो अत्याचार, अनाचार और दुराचार चल रहा था, जनता ने उसे पूरी तरह साफ कर दिया है. उन्होंने विपक्ष द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा को लेकर भी आपत्ति जताई. भट्ट ने कहा कि वोट चोर, फलाना चोर, चौकीदार चोर जैसी टिप्पणी करने वाले विपक्ष ने राजनीति में शिष्टाचार खत्म कर दिया है. यही कारण है कि बिहार में जनता ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया.

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में एक निजी स्कूल के वार्षिक कार्यक्रम में पहुंचे नैनीताल उधम सिंह नगर के सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने बिहार चुनाव विपक्ष की कार्यशैली और कांग्रेस में चल रही अंतर्कलह पर तीखी प्रतिक्रिया दी. कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जो परिणाम आए हैं, वह असत्य पर सत्य की जीत है.

उन्होंने कहा कि बिहार में एक समय ऐसा था, जब शाम 5 बजे के बाद लोग घरों से बाहर निकलने से डरते थे. यदि कोई व्यक्ति ड्यूटी पर जाता और समय से घर न लौटता, तो परिवार में रोना-धोना शुरू हो जाता था. उन्होंने बिहार के पुराने हालात पर बात करते हुए कहा कि अंधेरा होते ही स्टेशन पर उतरना सुरक्षित नहीं था, न टैक्सी मिलती थी, न कोई सड़क पर दिखाई देता था. महिलाओं की सुरक्षा की स्थिति बेहद खराब थी.

अजय भट्ट ने कहा, लोगों को खुलेआम रोक लिया जाता था, कितना पैसा है, कितने लोग वोट दोगे? यह सब लोकतंत्र नहीं था, यह जंगलराज था. उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में अब शांति, सुरक्षा और विकास की धारा बह रही है.

उन्होंने पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि वहां भी हालात पहले जैसे रहे थे. लेकिन अब परिवर्तन जरूरी हो चुका है. जनता वहां भी बदलाव के लिए तैयार बैठी है. प्रदेश में कांग्रेस में नई पार्टी के गठन और बढ़ती अंतर्कलह पर प्रतिक्रिया देते हुए भट्ट ने कहा कि कांग्रेस की आंतरिक लड़ाई कोई नई बात नहीं है. उनकी संस्कृति ही ऐसी है. भट्ट बोले कि कांग्रेस में अकेले चलो की राजनीति हमेशा से चलती आई है और कुछ परिवारों का ही संगठन पर कब्जा रहा है. यही कारण है कि आज पार्टी कई हिस्सों में बिखर रही है.

