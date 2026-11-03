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पंचायत चुनाव पर निगरानी: भाजपा का आरोप, सरकारी कर्मचारी कांग्रेस कार्यकर्ता बन कर रहे काम

भाजपा के कंट्रोल रूम में बैठक ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान सरकारी कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं. पार्टी का आरोप है कि कई स्थानों पर कुछ सरकारी कर्मचारी निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाय कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं. भाजपा के चुनाव कंट्रोल रूम और लीगल सेल को ऐसे मामलों की शिकायतें मिली हैं. पार्टी ने इन शिकायतों को राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचाया है.