पंचायत चुनाव पर निगरानी: भाजपा का आरोप, सरकारी कर्मचारी कांग्रेस कार्यकर्ता बन कर रहे काम
भाजपा ने जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के तीसरे चरण की निगरानी के लिए प्रदेश मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है.
Published : November 3, 2026 at 2:31 PM IST
जयपुर: प्रदेश में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के दौरान सरकारी कर्मचारियों की भूमिका को लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं. पार्टी का आरोप है कि कई स्थानों पर कुछ सरकारी कर्मचारी निष्पक्ष चुनाव कराने के बजाय कांग्रेस समर्थित कार्यकर्ताओं की तरह काम कर रहे हैं. भाजपा के चुनाव कंट्रोल रूम और लीगल सेल को ऐसे मामलों की शिकायतें मिली हैं. पार्टी ने इन शिकायतों को राज्य निर्वाचन आयोग और संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों तक पहुंचाया है.
भाजपा के इलेक्शन कंट्रोल रूम के इंचार्ज सौरभ सारस्वत ने बताया कि मंगलवार को 27 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव के तीसरे चरण की निगरानी के लिए प्रदेश मुख्यालय पर कंट्रोल रूम स्थापित किया है. यहां से मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा रही है. पार्टी ने संभाग और जिला स्तर पर भी टीमों को जिम्मेदारी दी है. पंचायत समिति स्तर पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जबकि प्रत्येक पंचायत में लीगल सेल के प्रतिनिधियों को सक्रिय किया गया है. इन टीमों से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर शिकायतें संबंधित अधिकारियों तक पहुंचाई जा रही हैं.
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कर्मचारी कांग्रेस कार्यकर्ता बन कर रहे काम: इलेक्शन कंट्रोल रूम के इंचार्ज सौरभ सारस्वत ने आरोप लगाया कि तीसरे चरण के मतदान के दौरान कई जगहों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायतें मिली हैं. सारस्वत का कहना था कि कुछ कर्मचारी कांग्रेस समर्थित होकर काम कर रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है. इसके अलावा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पोलिंग बूथ के अंदर प्रवेश करने, वहां प्रचार करने और अन्य अनियमितताओं की सूचनाएं भी कंट्रोल रूम तक पहुंची हैं.
सारस्वत ने इन शिकायतों पर कार्रवाई के लिए भाजपा ने अधिवक्ताओं और पार्टी पदाधिकारियों की अलग-अलग टीमें बनाई हैं. पंचायत समिति प्रभारी अपने क्षेत्र से सूचनाएं जुटा रहे हैं. वहीं, लीगल सेल के प्रतिनिधि शिकायतों को नियमों और चुनावी प्रावधानों के आधार पर संबंधित अधिकारियों के समक्ष रख रहे हैं. उन्होंने दावा किया कि शिकायत मिलने पर तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है.
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जिला निर्वाचन अधिकारियों के संपर्क में कंट्रोल रूम: भाजपा का कंट्रोल रूम जिला निर्वाचन अधिकारियों और राज्य निर्वाचन आयोग के संपर्क में है. सारस्वत का कहना था कि जहां भी मतदान प्रक्रिया में अनियमितता की सूचना मिलती है, वहां कार्यकर्ताओं और अधिवक्ताओं को सक्रिय कर मामले की जानकारी जुटाई जाती है. इसके बाद शिकायत को संबंधित निर्वाचन अधिकारी तक पहुंचाया जाता है, ताकि नियमानुसार कार्रवाई हो सके. सारस्वत का कहना है कि तीसरे चरण के मतदान के दौरान हर जिले से मिलने वाले फीडबैक को संकलित किया जा रहा है. पार्टी की टीमें मतदान समाप्त होने तक गतिविधियों पर नजर रखेंगी.
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