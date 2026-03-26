भाजपा MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट के CJ को लिखा पत्र, सुल्तानपुर में फर्जी मुठभेड़ की जताई आशंका, जानिए क्या है मामला
देवेंद्र प्रताप सिंह ने आरोप लगाया है कि पुलिस कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है, फर्जी मुठभेड़ के जरिए नुकसान पहुंचाने की आशंका है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 26, 2026 at 10:25 PM IST
सुल्तानपुर : भाजपा के स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य (MLC) देवेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJ) को पत्र लिखा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ नामजद व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और उन्हें फर्जी मुठभेड़ के जरिए नुकसान पहुंचाने की आशंका है.
दरअसल, ये पूरा मामला अखंडनगर क्षेत्र के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री राणा अजीत सिंह से जुड़ा है. राणा अजीत सिंह का नाम दो पक्षों में जमीनी विवाद और मारपीट की घटना से जुड़ा है, जिसमें उनके बेटे, भतीजे सहित कई अन्य नामजद अभियुक्त हैं. मामले में राणा अजीत सिंह को जेल भेज दिया गया था.
देवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्र में लिखा है, थाना अखंडनगर में 15 मार्च 2026 को कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी, आरोप है कि इस मामले में कुछ लोगों (राणा अजीत सिंह और उनके समर्थकों) को साजिशन फंसाया गया है, जबकि घटना के समय वे मौके पर मौजूद ही नहीं थे. इसके समर्थन में सीसीटीवी फुटेज भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है.
MLC ने पत्र में यह भी लिखा है कि पुलिस द्वारा नामजद 9 लोगों के अतिरिक्त 12 अन्य व्यक्तियों पर मात्र 9 दिनों के भीतर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया, जो संदिग्ध और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय लग रहा है. पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि फर्जी मुठभेड़ कानूनन अपराध है और इसमें शामिल पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.
MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने मुख्य न्यायाधीश से मांग की है कि इस मामले को जनहित याचिका (PIL) के रूप में स्वीकार किया जाए. स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच किसी अन्य जनपद/एजेंसी से कराई जाए. साथ ही आरोपित व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए. पुलिस द्वारा घोषित इनाम एवं संभावित कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए. सुल्तानपुर पुलिस पर दबाव में कार्य करने (सत्ता पक्ष के विधायक के दबाव को लेकर) के आरोप हैं. इससे निर्दोष लोगों के जीवन एवं स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न हो गया है.
MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा, पूरे मामले को लेकर लड़ाई आगे तक लड़ेंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान में भी लाएंगे की कैसे पुलिसिया दबाव में उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है. उन्होंने इशारों-इशारों में सत्ता पक्ष के विधायक राजबाबु उपाध्याय पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हीं की शह पर पुलिस ऐसी कार्यवाही कर रही है.
मामले में विधायक राजबाबु उपाध्याय ने कहा कि उन्होंने (MLC देवेन्द्र प्रताप सिंह) ने मेरा नाम नहीं लिया है और मैं स्थानीय विधायक नहीं हूं. मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है.
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