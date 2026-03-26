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भाजपा MLC देवेंद्र प्रताप सिंह ने हाईकोर्ट के CJ को लिखा पत्र, सुल्तानपुर में फर्जी मुठभेड़ की जताई आशंका, जानिए क्या है मामला

सुल्तानपुर : भाजपा के स्नातक क्षेत्र के विधान परिषद सदस्य (MLC) देवेंद्र प्रताप सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश (CJ) को पत्र लिखा है. उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ नामजद व्यक्तियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और उन्हें फर्जी मुठभेड़ के जरिए नुकसान पहुंचाने की आशंका है.

दरअसल, ये पूरा मामला अखंडनगर क्षेत्र के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री राणा अजीत सिंह से जुड़ा है. राणा अजीत सिंह का नाम दो पक्षों में जमीनी विवाद और मारपीट की घटना से जुड़ा है, जिसमें उनके बेटे, भतीजे सहित कई अन्य नामजद अभियुक्त हैं. मामले में राणा अजीत सिंह को जेल भेज दिया गया था.

देवेंद्र प्रताप सिंह ने पत्र में लिखा है, थाना अखंडनगर में 15 मार्च 2026 को कई धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी, आरोप है कि इस मामले में कुछ लोगों (राणा अजीत सिंह और उनके समर्थकों) को साजिशन फंसाया गया है, जबकि घटना के समय वे मौके पर मौजूद ही नहीं थे. इसके समर्थन में सीसीटीवी फुटेज भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जाने की बात कही गई है.

MLC ने पत्र में यह भी लिखा है कि पुलिस द्वारा नामजद 9 लोगों के अतिरिक्त 12 अन्य व्यक्तियों पर मात्र 9 दिनों के भीतर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया, जो संदिग्ध और जल्दबाजी में लिया गया निर्णय लग रहा है. पत्र में सर्वोच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण फैसलों का हवाला देते हुए कहा गया है कि फर्जी मुठभेड़ कानूनन अपराध है और इसमें शामिल पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान है.