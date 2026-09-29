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'इस बार छक्का मारेंगे.. बॉल पवेलियन में गिरेगा', BJP कैंडिडेट नवल किशोर यादव का दावा

नवल किशोर यादव का दावा ( ETV Bharat )

पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए सोमवार से नामांकन शुरू हो गया है. आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधान पार्षद नवल किशोर यादव को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है. अपनी उम्मीदवारी के बाद उन्होंने दावा किया है कि इस बार वह जीत का छक्का मारेंगे.

शिक्षकों से मांगा समर्थन

सोमवार को चुनावी दौरे के दौरान नवल किशोर यादव ने मसौढ़ी-धनरुआ प्रखंड अंतर्गत बृजलाल प्रसाद उच्च विद्यालय नदौल, उत्क्रमित उच्च विद्यालय यमुना स्मारक, रेवां हाई स्कूल, नदौल कॉलेज, सुशीला-सुजाता बीएड कॉलेज गोनपुरा में शिक्षकों से जनसंपर्क कर वोट की अपील की. इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है. बीजेपी विधान पार्षद नवल किशोर यादव (ETV Bharat) लगातार 5 बार से विधान पार्षद

नवल किशोर यादव लगातार 30 साल से पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत रहे हैं. वह पहली बार 1996 में जीते थे, फिर 2002, 2008, 2014 और 2020 में जीत दर्ज की. शुरुआत में आरजेडी, फिर निर्दलीय और बाद में लगातार दो बार से बीजेपी के टिकट पर जीते हैं. इस बार जीते तो नया रिकॉर्ड बनाएंंगे. उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर को नामांकन करेंगे.