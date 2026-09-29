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'इस बार छक्का मारेंगे.. बॉल पवेलियन में गिरेगा', BJP कैंडिडेट नवल किशोर यादव का दावा

बीजेपी एमएलसी उम्मीदवार नवल किशोर यादव ने पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से छठी बार जीत का दावा किया है. रिपोर्ट- शशि कुमार

Nawal Kishor Yadav
नवल किशोर यादव का दावा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 29, 2026 at 8:39 PM IST

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पटना: बिहार विधान परिषद की 8 सीटों के लिए सोमवार से नामांकन शुरू हो गया है. आज ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने 4 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से मौजूदा विधान पार्षद नवल किशोर यादव को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है. अपनी उम्मीदवारी के बाद उन्होंने दावा किया है कि इस बार वह जीत का छक्का मारेंगे.

शिक्षकों से मांगा समर्थन
सोमवार को चुनावी दौरे के दौरान नवल किशोर यादव ने मसौढ़ी-धनरुआ प्रखंड अंतर्गत बृजलाल प्रसाद उच्च विद्यालय नदौल, उत्क्रमित उच्च विद्यालय यमुना स्मारक, रेवां हाई स्कूल, नदौल कॉलेज, सुशीला-सुजाता बीएड कॉलेज गोनपुरा में शिक्षकों से जनसंपर्क कर वोट की अपील की. इस दौरान उन्होंने अपनी जीत का दावा किया है.

बीजेपी विधान पार्षद नवल किशोर यादव (ETV Bharat)

लगातार 5 बार से विधान पार्षद
नवल किशोर यादव लगातार 30 साल से पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत रहे हैं. वह पहली बार 1996 में जीते थे, फिर 2002, 2008, 2014 और 2020 में जीत दर्ज की. शुरुआत में आरजेडी, फिर निर्दलीय और बाद में लगातार दो बार से बीजेपी के टिकट पर जीते हैं. इस बार जीते तो नया रिकॉर्ड बनाएंंगे. उन्होंने बताया कि 5 अक्टूबर को नामांकन करेंगे.

Nawal Kishor Yadav
शिक्षकों के बीच नवल किशोर यादव (ETV Bharat)

'जीत का छक्का लगाएंगे'
वहीं, अपनी जीत को लेकर बीजेपी प्रत्याशी नवल किशोर यादव आश्वस्त हैं. उन्होंने कहा कि वह जीत का छक्का लगाने जा रहे हैं. इस बार बॉल बाउंड्री के पार नहीं, बल्कि पवेलियन में जाकर गिरेगी.

Nawal Kishor Yadav
नवल किशोर यादव (ETV Bharat)

"इस बार भी चुनाव जीतेंगे. इस बार छक्का मारेंगे और बॉल बाउंड्री के पार नहीं, पवेलियन में जाकर गिरेगा. कोई टक्कर में नहीं है. अपने कार्यकाल में मैंने शिक्षकों की आवाज उठाई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मदद से लगातार उनके पक्ष में फैसले हो रहे हैं."- नवल किशोर यादव, बीजेपी कैंडिडेट, पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र

आरजेडी प्रत्याशी पर भड़के नवल किशोर
वहीं, आरजेडी प्रत्याशी डॉ. संजीव सिंह के दावे पर नवल किशोर यादव ने कहा, 'अब कौन किसका उम्मीदवार है, इसका लेखा-जोखा नहीं रखते. हम तो अपने वोटर का लेखा-जोखा रखते हैं.'

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