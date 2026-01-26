ETV Bharat / state

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से BJP विधायकों ने किया वॉकआउट, जानें विवाद की क्या रही वजह?

बिलासपुर सदर विधानसभा क्षेत्र से विधायक त्रिलोक जम्वाल, नयना देवी विधानसभा क्षेत्र के विधायक रणधीर शर्मा और झंडूता विधानसभा क्षेत्र के विधायक जे.आर. कटवाल ने जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए. भाजपा विधायकों का कहना था, 'गणतंत्र दिवस जैसे गरिमामय आयोजन में प्रोटोकॉल की अनदेखी की गई और कांग्रेस के हारे हुए नेताओं को खुश करने के उद्देश्य से मंच से उनके नाम पहले पुकारे गए'.

बिलासपुर: देशभर में आज गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया. लेकिन हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आयोजित गणतंत्र दिवस कार्यक्रम राजनीतिक विवाद का मंच बन गया. दरअसल, यहां आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम के बीच बीजेपी के तीन विधायकों ने वॉकआउट कर वहां से निकल गए.

गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से BJP विधायकों का वॉकआउट

जानकारी के अनुसार, जिला मुख्यालय बिलासपुर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला स्तरीय समारोह आयोजित किया गया. लेकिन यह कार्यक्रम उस समय राजनीतिक विवाद का केंद्र बन गया, जब जिले के तीनों भाजपा विधायक नाराज होकर कार्यक्रम के बीच से ही वॉकआउट कर गए. यह आयोजन बिलासपुर शहर के रोड़ा सेक्टर स्थित स्कूल परिसर में किया गया था, जिसमें प्रदेश सरकार के औद्योगिक मंत्री हर्षवर्धन चौहान बतौर मुख्य अतिथि मौजूद रहे.

जानें विवाद की क्या रही वजह?

विधायक रणधीर शर्मा ने कहा, ‘शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद हम सभी विधायक गणतंत्र दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पहुंचे. लेकिन वहां पर हमने देखा कि जो बैठने की व्यवस्था है, उसमें पूर्व विधायकों तरजीह दी गई और जो वर्तमान विधायक हैं, उनको बैठने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं उपलब्ध कराया गया. इसका कारण यह है कि हम विपक्षी दल भाजपा के विधायक हैं, लेकिन हमारा मानना है कि विधायक खुद में एक संस्था है. ये विधायकी संस्था अपमानित नहीं होनी चाहिए. इसलिए इस राष्ट्रीय पर्व के इस कार्यक्रम में विधायकी संस्था का अपमान देखकर हमें वहां बैठना उचित नहीं लगा. ऐसे में परेड की सलामी पूरी होने के बाद हमने कार्यक्रम का बहिष्कार किया और कार्यक्रम को छोड़ कर चले आए. ताकि ये रजिस्टर हो की विधायक संस्था है, हम उसका अपमान सहन नहीं करेंगे. हमारा मानना है कि ये सब जिला प्रशासन द्वारा जानबूझकर विपक्ष के विधायकों को अपमानित करने के लिए किया गया है’.

प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया: भाजपा

भाजपा विधायकों ने आरोप लगाया कि चुनाव जीतकर आए जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन द्वारा तय प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, जबकि चुनाव हार चुके कांग्रेस नेताओं को प्रथम पंक्ति में स्थान और विशेष तवज्जो दी गई. इस व्यवस्था से आहत होकर उन्होंने इसका विरोध दर्ज कराया और विरोध स्वरूप कार्यक्रम के बीच से ही वॉकआउट कर दिया. भाजपा नेताओं का कहना है कि गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है, जिसे राजनीतिक प्रभाव से ऊपर रखकर निष्पक्ष और मर्यादित ढंग से आयोजित किया जाना चाहिए था, लेकिन जिला प्रशासन इसमें पूरी तरह विफल रहा.

