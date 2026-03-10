बजट सत्र के 10वें दिन जागी बीजेपी, अफसरशाही के खिलाफ जमकर की नारेबाजी
बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक होता दिखा. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार मनमाने तरीके से बाबू चला रहे हैं.
Published : March 10, 2026 at 3:01 PM IST
रिपोर्ट- भुवन किशोर झा
रांचीः बजट सत्र के 10वें दिन विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक होता दिखा. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की. पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायकों ने राज्य में अफसरशाही के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी की ओर ध्यान खींचा.
सरकार मनमाने तरीके से बाबू चला रहे हैंः बाबूलाल मरांडी
उन्होंने कहा कि राज्य में अफसरशाही चरम पर है, जिसके कारण कोई भी काम समय पर नहीं होता है, होता भी है तो बिना चढ़ावा के नहीं होता. यानी भ्रष्टाचार चरम पर है जिसके कारण लोग परेशान हैं. वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में अफसरों की मनमानी पर चिंता जताते हुए कहा कि लगता नहीं है कि अबुआ सरकार चल रही है.
उन्होंने कहा कि कोई भी अफसर सुनने को तैयार नहीं है चाहे अंचल चले जाइए, थाना चले जाइए, सभी जगह जनता परेशान है और सरकार निश्चिंत है. उन्होंने कहा कि लगता है कि राज्य में सरकार मनमाने तरीके से बाबू चला रहे हैं, जिसके कारण राज्य की क्या हालत हो गई है. हाथों में तख्ती लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायकों में नीरा यादव, पूर्णिमा दास सहित कई नेता मौजूद थे.
देर से जगी भाजपा, सदन के अंदर बाहर दबाव बनाने में जुटी
झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आखिरी दौर में है. इसका समापन 18 मार्च को होगा इस तरह से देखें तो अब महज एक सप्ताह भी सदन नहीं चलेगा. बजट सत्र की शुरुआत 18 फरवरी को ही हुई थी और इसको लेकर विपक्षी दल भाजपा ने सोमवार शाम रणनीति बनाने के लिए विधायक दल की बैठक की थी. हालांकि बजट सत्र के दौरान जब सदन के अंदर और बाहर विपक्ष की उदासीनता देखी गई तो सवाल उठने लगे थे. देर से ही सही प्रमुख विपक्षी दल भाजपा अब सरकार पर दबाव बनाने के लिए जनहित के मुद्दे का सहारा ले रही है औेर सदन के अंदर बाहर मंगलवार को आक्रामक होती दिखी.
इसे भी पढ़ें-
सारंडा के जंगलों में क्यों जमे हुए हैं माओवादी- विधायक सरयू राय का सरकार से सवाल
अफीम की खेती में संलिप्त पुलिस वालों पर क्यों नहीं हुई है कार्रवाई, विधायक के सवाल पर मंत्री ने दिया ये जवाब
झारखंड सरकार में 1.64 लाख पद हैं रिक्त, सत्येंद्र नाथ तिवारी के सवाल पर सरकार का जवाब