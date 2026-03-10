ETV Bharat / state

बजट सत्र के 10वें दिन जागी बीजेपी, अफसरशाही के खिलाफ जमकर की नारेबाजी

अफसरशाही के खिलाफ नारेबाजी करते भाजपा के नेता ( Etv Bharat )

रिपोर्ट- भुवन किशोर झा

रांचीः बजट सत्र के 10वें दिन विपक्ष सरकार के खिलाफ आक्रामक होता दिखा. सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की. पार्टी के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायकों ने राज्य में अफसरशाही के कारण आम लोगों को हो रही परेशानी की ओर ध्यान खींचा.

सरकार मनमाने तरीके से बाबू चला रहे हैंः बाबूलाल मरांडी

उन्होंने कहा कि राज्य में अफसरशाही चरम पर है, जिसके कारण कोई भी काम समय पर नहीं होता है, होता भी है तो बिना चढ़ावा के नहीं होता. यानी भ्रष्टाचार चरम पर है जिसके कारण लोग परेशान हैं. वहीं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य में अफसरों की मनमानी पर चिंता जताते हुए कहा कि लगता नहीं है कि अबुआ सरकार चल रही है.

विधानसभा परिसर में नारेबाजी और मुख्य सचेतक तथा नेता प्रतिपक्ष के बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि कोई भी अफसर सुनने को तैयार नहीं है चाहे अंचल चले जाइए, थाना चले जाइए, सभी जगह जनता परेशान है और सरकार निश्चिंत है. उन्होंने कहा कि लगता है कि राज्य में सरकार मनमाने तरीके से बाबू चला रहे हैं, जिसके कारण राज्य की क्या हालत हो गई है. हाथों में तख्ती लेकर विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायकों में नीरा यादव, पूर्णिमा दास सहित कई नेता मौजूद थे.