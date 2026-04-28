CM रेखा गुप्ता के नेतृत्व में BJP विधायकों का हल्लाबोल! आतिशी का पलटवार, कहा- महिलाओं को कब मिलेंगे 2500 रूपये?
भाजपा ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के समर्थन में निकाला विरोध मार्च तो आतिशी ने पूछा महिलाओं के खाते में कब आएंगे 2500.
Published : April 28, 2026 at 12:57 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र से पहले सीएम रेखा गुप्ता के नेतृत्व में भाजपा विधायकों ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के समर्थन में मार्च निकाला. विधायकों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में नारी शक्ति अधिनियम के संसद में पास ना होने पर प्रदर्शन किया. इस दौरान भाजपा विधायकों ने विपक्ष पर महिलाओं के अधिकारों का हनन करने का आरोप लगाया.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन बिल के समर्थन में प्रदर्शन
भाजपा विधायकों ने नारी शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसे नारे लगाए. वही, भाजपा विधायक काली पट्टी बांधकर विधानसभा में पहुंचे. भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में बैनर पोस्टर लहराते हुए विपक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
आतिशी ने सरकार से पूछा महिलाओं को 2500 रूपये कब मिलेंगे
वहीं, नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सरकार को घेरा. आतिशी ने कहा कि आज विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र है, लेकिन इस सत्र से पहले हम प्रधानमंत्री से यह पूछना चाहते हैं कि महिलाओं को 2500 रुपये कब मिलेंगे? आतिशी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने चुनाव के समय किए गए अपने वादे अब तक पूरे नहीं किए हैं.
मोदी जी और CM रेखा गुप्ता बताएं,— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) April 28, 2026
दिल्ली की महिलाओं से किए गए ₹2500 देने के वादे का क्या हुआ?
—@AtishiAAP जी, नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा दिल्ली pic.twitter.com/gplPoF2WEG
8 मार्च 2025 को 2500 देने की बात अब तक पूरी नहीं-आतिशी
आतिशी महिलाओं से वादा किया गया था कि उन्हें यह राशि 8 मार्च 2025 को मिलेगी. लेकिन मार्च 2026 भी बीत चुका है, फिर भी महिलाओं को एक भी पैसा नहीं मिला है. आतिशी ने आगे कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए बंगाल गए थे और वहां भी उन्होंने महिलाओं से ऐसे ही वादे किए.
'पिंक कार्ड' के लिए लंबी कतारों में खड़ी होने को मजबूर महिलाएं- आतिशी
आतिशी ने कहा सरकार अपने किए वादे तो पूरे नहीं कर पायी और जो आप सरकार के समय महिलाओं को दी जा रही थी सुविधाएं वो भी सही तरीके से नहीं दे पा रही और महिलाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. उन्हें 'पिंक कार्ड' के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है. उन्हें मोहल्ला क्लीनिकों में मुफ्त इलाज भी नहीं मिल पा रहा है.
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