विधायक नीरा यादव ने गीत गाकर सरकार को याद दिलाए वादे, सत्ता पक्ष ने किया पलटवार
झारखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन बीजेपी के विधायकों ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया. सरकार विरोधी नारे लगाए.
Published : December 10, 2025 at 2:32 PM IST
रांची: शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्ष ने सरकार को जनता से किए गए वादों को याद दिलाने के लिए अनोखे ढंग से विरोध जताया. विधानसभा पोर्टिको में हाथों में तख्ती लेकर सरकार विरोधी नारे लगाए. साथ ही भाजपा विधायकों ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए वादों को पूरा करने की अपील की.
इस दौरान भाजपा विधायक नीरा यादव 'क्या हुआ तेरा वादा' गीत गाकर सरकार को कोसती नजर आईं. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे भाजपा विधायक रसोई गैस सिलेंडर 450 रुपया में देने, किसानों के धान का एमएसपी 3200 रुपया का वादा और लंबित छात्रवृत्ति को लेकर सरकार को कोसते नजर आए. इस दौरान भाजपा विधायक उज्ज्वल दास ने कहा कि सरकार चुनाव के वक्त जो जनता से वादा किया था, उसे पूरा करने में फेल साबित हो रही है.
सरकार का वादा धोखा साबित हो रहा है: उज्ज्वल दास
विधायक उज्ज्वल दास ने कहा कि इस सरकार में युवा, किसान और आम लोग सभी त्रस्त हैं. ऐसे में जो जनता से वादा किया गया था, वह सिर्फ धोखा ही धोखा साबित हो रहा है. इन सबके बीच मंगलवार को सदन में बोलने का समय नहीं मिलने से नाराज भाजपा विधायक नीरा यादव सदन की कार्यवाही से अलग रहकर पोर्टिको में काफी देर तक बैठी रही. इस दौरान मंत्री इरफान अंसारी उन्हें मनाने पहुंचे. बाबजूद वो सदन में नहीं गईं. बाद में स्पीकर के हस्तक्षेप पर लुईस मरांडी और पूर्णिमा दास नीरा यादव को मनाने में सफल रहीं. जिसके बाद वो सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंची.
विपक्ष के सवालों का जवाब देने उतरा सत्ता पक्ष
विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए सत्तारुढ़ दल भी सामने आए. आदिवासी कल्याण मंत्री चमरा लिंडा ने कहा कि जो वादे किए गए थे, उसे पूरा किया जाएगा. इसके लिए सरकार कृत संकल्पित है. मंत्री चमरा लिंडा एक बार फिर छात्रवृत्ति को लेकर उठ रहे सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार दोषी है. उन्होंने खतियान आधारित स्थानीयता को लागू करने की मांग को सही बताते हुए सरकार के द्वारा की जा रही पहल का आश्वासन दिया. साथ ही कहा कि हमलोग इसको लेकर आगे बढ़े, लेकिन इसे उलझाने का काम केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है.
बीजेपी विधायकों के विरोध के बीच सत्ता पक्ष ने गिनाए केंद्र के वादे
मंत्री ने कहा कि विपक्ष को केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि आखिर ओबीसी आरक्षण और स्थानीय नीति का क्या हुआ. स्वास्थ्य मंत्री डॉ इरफान अंसारी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें केंद्र सरकार से पूछना चाहिए कि 2 करोड़ नौकरी का वादा का क्या हुआ. भाजपा के लोगों को प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि लोगों को 15-15 लाख रुपया देने के वादा का क्या हुआ. मंत्री ने कहा कि अभी तो हम लोगों को महज 1 साल ही हुआ है.
वादा पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है: स्टीफन मरांडी
मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जब-जब विधानसभा चलेगी स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण जैसे मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी लाती रहेगी. मंत्री ने कहा कि जो जनता से वादा किया है, उसे पूरा करने का काम जरूर करेंगे. जेएमएम विधायक स्टीफन मरांडी ने कहा कि जनता से जो वादा किया गया था, उसे पूरा करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और उसे पूरा किया भी जाएगा. बहरहाल सियासी बयानबाजी के बीच विपक्ष शीतकालीन सत्र के चौथे दिन पूरे तेवर में दिख रहा है, वहीं सत्ता पक्ष पलटवार करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ रहा है.
