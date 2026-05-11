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गोरखपुर में बीजेपी विधायक की एस्कॉर्ट गाड़ी रोडवेज बस से भिड़ी, ड्राइवर और गनर घायल, अस्पताल में भर्ती

गोरखपुर : चिल्लूपार विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी की स्कॉर्ट गाड़ी सोमवार को कौड़ीराम क्षेत्र में रोडवेज बस से टकरा गई. हादसे में विधायक के दीवान अभिषेक यादव तथा चालक राजनारायण शुक्ला घायल हो गए.

प्राथमिक उपचार के बाद किए गए रेफर : घटना के बाद स्थानीय लोगों एवं पुलिस की मदद से दोनों घायलों को तत्काल कौड़ीराम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों को बड़हलगंज स्थित दुर्गावती हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया.

सड़क पर खड़ी बस से पीछे से टकराई कार : मिली जानकारी के मुताबिक, चिल्लुपार विधायक बड़हलगंज से गोरखपुर की तरफ जा रहे थे, उनके साथ स्कॉर्ट भी चल रहा था. राजेश त्रिपाठी का काफिला गगहा थाना क्षेत्र के चवरिया बुजुर्ग के पास पहुंचा ही था कि वहां पहले से खड़ी अंबेडकर नगर डिपो की बस के पीछे से जोरदार टक्कर हो गई.