ETV Bharat / state

गोरखपुर में बीजेपी विधायक की एस्कॉर्ट गाड़ी रोडवेज बस से भिड़ी, ड्राइवर और गनर घायल, अस्पताल में भर्ती

कौड़ीराम के पास विधायक की गाड़ी के पीछे चल रही एस्कॉर्ट स्कॉर्पियो सड़क पर खड़ी सरकारी बस से टकरा गई. स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए.

एस्कॉर्ट स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए.
एस्कॉर्ट स्कॉर्पियो के परखच्चे उड़ गए. (Photo Credit; Gorakhpur Police)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 11, 2026 at 8:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

गोरखपुर : चिल्लूपार विधानसभा से भाजपा विधायक राजेश त्रिपाठी की स्कॉर्ट गाड़ी सोमवार को कौड़ीराम क्षेत्र में रोडवेज बस से टकरा गई. हादसे में विधायक के दीवान अभिषेक यादव तथा चालक राजनारायण शुक्ला घायल हो गए.

प्राथमिक उपचार के बाद किए गए रेफर : घटना के बाद स्थानीय लोगों एवं पुलिस की मदद से दोनों घायलों को तत्काल कौड़ीराम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार किया गया. इसके बाद बेहतर इलाज के लिए दोनों को बड़हलगंज स्थित दुर्गावती हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया.

सड़क पर खड़ी बस से पीछे से टकराई कार : मिली जानकारी के मुताबिक, चिल्लुपार विधायक बड़हलगंज से गोरखपुर की तरफ जा रहे थे, उनके साथ स्कॉर्ट भी चल रहा था. राजेश त्रिपाठी का काफिला गगहा थाना क्षेत्र के चवरिया बुजुर्ग के पास पहुंचा ही था कि वहां पहले से खड़ी अंबेडकर नगर डिपो की बस के पीछे से जोरदार टक्कर हो गई.

कार के परखच्चे उड़े : टक्कर इतनी भीषण थी की कार के परखच्चे उड़ गए. तेज आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे. कड़ी मस्कत के बाद घायलों को गाड़ी से निकाल कर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कौड़ीराम पहुंचाया. जहां से उनको प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया गया.

पुलिस कर रही जांच : गगहा थाने के इंचार्ज राजकुमार सिंह ने बताया की घायलों की हालत ठीक है और उनका उपचार प्राइवेट अस्पताल में चल रहा है. इस पूरे मामले की की छानबीन की जा रही है की हादसा कैसे हो गया.

यह भी पढ़ें : एक साल तक सोना न खरीदें...पीएम मोदी की अपील से लखनऊ के ज्वेलरी कारोबारी परेशान, जानिए क्या सवाल उठाए

TAGGED:

GORAKHPUR NEWS
BJP MLA ACCIDENT
RAJESH TRIPATHI MLA
विधायक एस्कॉर्ट गाड़ी का एक्सीडेंट
GORAKHPUR NEWS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.