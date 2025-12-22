ETV Bharat / state

हिमाचल में 3 सालों में कितने शिक्षक हुए रिटायर और कितनों की हुई भर्ती? जानें सरकार ने क्या दिया जवाब

हिमाचल प्रदेश विधानसभा, तोपवन ( FILE )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में बीते तीन सालों में (31-07-2025 तक) सरकारी स्कूलों में 1093 प्रधानाचार्य, 188 मुख्याध्यापक और 73 डीपीई व प्रवक्ता शारीरिक शिक्षक (स्कूल न्यू) रिटाटर हुए, लेकिन क्या इन पदों पर भरा गया या नहीं? बीते हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा विधायकों ने इसको लेकर सवाल पूछे, जिस पर सरकार ने अपना जवाब सदन में रखा. हिमाचल प्रदेश में बीते तीन सालों में कितने शिक्षक रिटायर हुए हैं और उनके जगह क्या नये शिक्षकों की भर्ती हुई है या नहीं? दरअसल, 28 नवंबर 2025 को ये सवाल हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान भाजपा विधायक हंसराज और जनक राज दोनों ने स्थगित अतारांकित प्रश्न संख्या 1334 के माध्यम से स्कूल भर्ती प्रक्रिया को लेकर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से जानकारी मांगी. भाजपा विधायकों ने सदन में पूछा कि क्या शिक्षा मंत्री बतलाएंगे कि प्रदेश के विद्यालयों में शिक्षकों की कितनी नई भर्तियां प्रस्तावित हैं? इन्हें कब तक पूर्ण किया जाएगा? बीते तीन वर्षों में 31-07-2025 तक किस श्रेणी के कितने शिक्षक सेवानिवृत्त हुए. क्या नए शिक्षकों को भर्ती कर लिया गया है. यदि हां, तो श्रेणीवार ब्यौरा दें यदि नहीं, तो कारण? स्कूल शिक्षा को लेकर सरकार की ओर से दी गई जानकारी (Himachal Assembly) स्कूल शिक्षा को लेकर सरकार की ओर से दी गई जानकारी (Himachal Assembly) इन सवालों के सरकार की ओर से दी गई जानकारी. प्रधानाचार्य (स्कूल) प्रधानाचार्य के रिक्त पदों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार 100 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरने का प्रावधान है, जिनमें से 50 प्रतिशत पदों को मुख्याध्यापक संवर्ग व 50 प्रतिशत पदों को प्रवक्ता (विद्यालय नई-व्यवस्था) संवर्ग से भरा जाता है. प्रधानाचार्य के 825 पद रिक्त हैं, जिन्हें पदोन्नति द्वारा भरने की प्रक्रिया जारी है. मुख्याध्यापक मुख्याध्यापक के रिक्त पदों को वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियमानुसार 100 प्रतिशत पदोन्नति के माध्यम से भरने का प्रावधान है. मुख्याध्यापक के 247 रिक्त पदों को पदोन्नति के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है.