ETV Bharat / state

शांभवी पाठक के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे भाजपा विधायक, दिल्ली में रहता है परिवार

पालयट शांभवी पाठक का परिवार सदमे में हैं, परिवार के सदस्य कुछ भी कहने की हालत में नहीं है.

अजित पवार प्लेन क्रैश में पायलट शांभवी पाठक की भी मौत
अजित पवार प्लेन क्रैश में पायलट शांभवी पाठक की भी मौत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : January 28, 2026 at 10:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश इस विमान को उड़ा रहे पायलटों के परिवार को भी गमगीन कर गया है. इस हादसे में पायलट सुमित कपूर और सह पायलट शांभवी पाठक की मौत हो गई है.

शांभवी पाठक ग्वालियर की रहने वाली थी. उनका जन्म ग्वालियर में हुआ और उनका बचपन ग्वालियर में बीता था. शांभवी पाठक का पूरा परिवार दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रहता है वही इस घटना के बाद मालवीय नगर इलाके में भी उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं.

सतीश उपाध्याय पहुंचे शांभवी के घर
मालवीय नगर से भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय भी शांभवी पाठक के घर पहुंचे उनके परिजनों से मुलाकात की. हालांकि इस दौरान उनके पिता वहां मौजूद नहीं थे. बीजेपी विधायक ने बताया कि परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है. फिलहाल परिवार से मुलाकात हुई है कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है. शांभवी के पिता पुणे गए हुए हैं. यह हादसा कैसे हुआ एक जांच का विषय है इसके लिए जांच भी शुरू कर दी गई है परिवार के प्रति हमारे शोक संवेदनाएं हैं. इस दुख की घड़ी में हम सब लोग परिवार के साथ हैं.

शांभवी एक सैन्य अधिकारी की बेटी थीं और मूल रूप से उत्तरप्रदेश के कानपुर से ताल्लुक रखती थीं. हालांकि उनका परिवार दिल्ली में रहता था. उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से 'बैचलर ऑफ साइंस इन एयरोनॉटिक्स, एविएशन और एयरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी' में स्नातक की डिग्री हासिल की थी. मीडिया खबरों के अनुसार शांभवी पाठक ने 2016 से 2018 के बीच ग्वालियर स्थित एयरफोर्स स्कूल नंबर-1 से स्कूली शिक्षा प्राप्त की. यहीं रहते हुए उन्होंने पायलट बनने का सपना संजोया और उसे पूरा करने के लिए दिन-रात मेहनत की. उस समय उनका परिवार ग्वालियर एयरफोर्स कैंपस में रहता था. शांभवी ने न्यूजीलैंड की 'इंटरनेशनल कमर्शियल पायलट एकेडमी' से पायलट की ट्रेनिंग ली थी.


बता दें कि शांभवी के पिता विक्रम पाठक भारतीय वायुसेना में स्क्वाड्रन लीडर के पद पर तैनात रह चुके हैं और ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन में उनकी पोस्टिंग रही. रिटायरमेंट के बाद वे इंडिगो एयरलाइंस से जुड़े. परिवार में मां रोली शुक्ला पाठक और छोटा भाई वरुण हैं. शांभवी का ननिहाल कानपुर में है जबकि परिवार वर्तमान में दिल्ली के मालवीय नगर में रहता है.

ये भी पढ़ें- जानिए कौन थे पायलट शांभवी और सुमित? जिनकी अजित पवार के प्लेन क्रैश में चली गई जान

TAGGED:

DELHI। SAMBHAVI DEATH
CAPTAIN SHAMBHAVI PATHAK
AJIT PAWAR PLANE CRASH DEATH
AJIT PAWAR PLANE CRASH
SHAMBHAVI PATHAK FAMILY IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.