शांभवी पाठक के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे भाजपा विधायक, दिल्ली में रहता है परिवार

अजित पवार प्लेन क्रैश में पायलट शांभवी पाठक की भी मौत ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार का प्लेन क्रैश इस विमान को उड़ा रहे पायलटों के परिवार को भी गमगीन कर गया है. इस हादसे में पायलट सुमित कपूर और सह पायलट शांभवी पाठक की मौत हो गई है. शांभवी पाठक ग्वालियर की रहने वाली थी. उनका जन्म ग्वालियर में हुआ और उनका बचपन ग्वालियर में बीता था. शांभवी पाठक का पूरा परिवार दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में रहता है वही इस घटना के बाद मालवीय नगर इलाके में भी उनके घर पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं. सतीश उपाध्याय पहुंचे शांभवी के घर

मालवीय नगर से भाजपा विधायक सतीश उपाध्याय भी शांभवी पाठक के घर पहुंचे उनके परिजनों से मुलाकात की. हालांकि इस दौरान उनके पिता वहां मौजूद नहीं थे. बीजेपी विधायक ने बताया कि परिवार को गहरा सदमा पहुंचा है. फिलहाल परिवार से मुलाकात हुई है कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है. शांभवी के पिता पुणे गए हुए हैं. यह हादसा कैसे हुआ एक जांच का विषय है इसके लिए जांच भी शुरू कर दी गई है परिवार के प्रति हमारे शोक संवेदनाएं हैं. इस दुख की घड़ी में हम सब लोग परिवार के साथ हैं.