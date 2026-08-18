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"रूलिंग पार्टी का विधायक हूं, पेड़ सूख जाएगा अगर देख लूंगा तो...", जानिये लखीमपुर खीरी में क्यों भड़के BJP विधायक?

विधायक ने बताया कि किसानों से खाद की कीमत पूछी गई तो अधिक दाम पर खाद दिए जाने की जानकारी मिली थी.

ग्रामीणों से बातचीत करते भाजपा विधायक
ग्रामीणों से बातचीत करते भाजपा विधायक (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 18, 2026 at 6:09 PM IST

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लखीमपुर खीरी : जिले की धौरहरा सीट से भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. खरवहिया बाजार स्थित खगीयापुर समिति के बाहर किसानों की लंबी कतार देखकर विधायक ने अपनी गाड़ी रोक दी. इस दौरान उन्होंने किसानों से खाद की कीमत की जानकारी ली. आरोप है कि खाद की कीमत जानने के बाद विधायक ने नाराजगी जताई.


वायरल वीडियो में भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी अपनी गाड़ी के फुटरेस्ट पर खड़े दिखाई दे रहे हैं. वह किसानों से खाद के दाम और खरीद को लेकर जानकारी लेते नजर आते हैं. इस दौरान विधायक किसानों से कहते नजर आये कि “जितने की खाद लिया हो, उतना बताना.” किसानों की ओर से खाद की कीमत बताए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई.


विधायक ने सख्त लहजे में कहा कि “रूलिंग पार्टी का विधायक हूं, पेड़ सूख जाएगा अगर देख लूंगा तो, नौकरी चली जाएगी.” उन्होंने यह भी कहा कि गरीबों ने उन्हें वोट दिया है और वह किसी बड़े आदमी के गुलाम नहीं हैं. इस दौरान विधायक ने मौके पर संबंधित अधिकारियों को बुलाकर दस्तावेज देखे. हालांकि ईटीवी भारत वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.


वीडियो वायरल होने के बाद विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने बताया कि ग्रामीण लगातार ऊंचे दाम पर खाद बेचे जाने की शिकायत कर रहे थे. विधायक के मुताबिक, वह उसी रास्ते से गुजर रहे थे और समिति के बाहर किसानों की भीड़ देखकर उन्होंने गाड़ी रोक दी.

उन्होंने बताया कि किसानों से खाद की कीमत पूछी गई तो अधिक दाम पर खाद दिए जाने की जानकारी मिली. इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद लोगों से पूरी जानकारी ली और संबंधित अधिकारियों को सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी.

यह भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी में देर रात जिला अस्पताल पहुंचे विधायक; अव्यवस्था देखकर जताई नाराजगी, डाॅक्टर को कारण बताओ नोटिस जारी

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