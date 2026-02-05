ETV Bharat / state

कोटद्वार बाबा दुकान विवाद, BJP MLA ने दिया बड़ा बयान, जानिए क्या कहा?

बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कोटद्वार बाबा दुकान विवाद को लेकर बड़ी बात कही है. उन्होंने इस घटना को राज्य के लिए घातक बताया है.

कोटद्वार बाबा दुकान विवाद पर BJP MLA ने दिया बड़ा बयान (ETV Bharat)
देहरादून: उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल जिले के कोटद्वार में बाबा दुकान को लेकर शुरू हुआ तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है. 26 जनवरी के बाद से शुरू हुआ यह मामला अब केवल स्थानीय विवाद न रहकर राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक बहस में तब्दील हो चुका है. मुस्लिम दुकानदार को भीड़ से बचाने वाले जिम ट्रेनर दीपक कुमार जिन्होंने खुद को मोहम्मद दीपक बताकर हस्तक्षेप किया, आज देशभर में चर्चा का विषय बने हुए हैं. विपक्षी नेताओं से लेकर आम जनता तक दीपक के इस कदम की सराहना कर रहे है. वहीं सत्ताधारी भाजपा इस पूरे प्रकरण को एक अलग नजरिये से देख रही है.

दीपक से मोहम्मद दीपक बनने तक की कहानी: बता दें कf कोटद्वार में एक कपड़े की दुकान है, जिसका नाम बाबा है. कुछ हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने दुकान मालिक से इस नाम को कहा था, जिसको लेकर विवाद हो गया था. हुआ ये था कि स्थानीय जिम ट्रेनर दीपक कुमार ने खुद दुकान मालिक का समर्थन करते हुए नाम नहीं हटाने की बात कही और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं से भीड़ गया. मुस्लिम दुकान मालिक का समर्थन करते हुए दीपक कुमार ने यहां तक कह दिया था कि उसका नाम मोहम्मद दीपक है.

कोटद्वार बाबा दुकान विवाद पर बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा निशाना. (ETV Bharat)

हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं और दीपक कुमार का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वायरल वीडियो के बाद मामला और ज्यादा बढ़ गया. लोगों ने दीपक को इंसानियत की मिसाल बताते हुए उनकी तारीफ की. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दीपक के समर्थन में अभियान चलने लगे और कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी उनसे संपर्क साधा.

संसद से सड़क तक गूंजा मामला: इस पूरे प्रकरण ने तब और तूल पकड़ लिया, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में दीपक का मामला उठाया. कांग्रेस का कहना है कि दीपक ने न केवल एक व्यक्ति की जान बचाई बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि इंसानियत धर्म से ऊपर है.

ETV Bharat
कांग्रेस ने इस मुद्दे को लोकसभा में उठाया है. (ETV Bharat)

सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी दीपक से फोन पर बातचीत की और उनके साहस की सराहना की. हुड्डा ने कहा कि ऐसे लोग समाज की असली ताकत होते हैं जो नफरत के माहौल में भी मानवता की मिसाल पेश करते हैं. वहीं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद रावण के भी दीपक से मिलने के लिए कोटद्वार पहुंचने की खबर है. विपक्षी नेताओं की सक्रियता के चलते यह मामला अब पूरी तरह राष्ट्रीय राजनीति के दायरे में आ चुका है.

कोटद्वार में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी: लगातार बढ़ते तनाव और राजनीतिक हलचल को देखते हुए पुलिस ने पूरे कोटद्वार को छावनी में तब्दील कर दिया है. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं. पुलिस-प्रशासन का कहना है कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन किसी भी तरह की अफवाह या उकसावे से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है. सोशल मीडिया पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है.

भाजपा विधायक विनोद चमोली का बड़ा बयान: इस बीच भाजपा विधायक और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने बड़ा बयान दिया है, जिससे विवाद और गहरा गया. विनोद चमोली ने दीपक के समर्थन में उठ रही आवाजों पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अगर दीपक दीपक कुमार नाम से ही मुस्लिम दुकानदार की रक्षा करता तो इसमें कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन दीपक ने जानबूझकर खुद को मोहम्मद दीपक बताया और इसी आधार पर सुर्खियां बटोरीं. यह मानसिकता ठीक नहीं है. विनोद चमोली ने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है और कांग्रेस इसे जानबूझकर तूल दे रही है.

कांग्रेस पर सीधा हमला: भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस सिर्फ इसलिए दीपक को हीरो बना रही है, क्योंकि उसने अपना नाम मोहम्मद बताया. विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इससे यह साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की प्राथमिकता हमेशा एक विशेष समुदाय रही है. कांग्रेस मुसलमानों को तबज्जो देती है और इसी वजह से इस पूरे मामले को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है.

ETV Bharat
कोटद्वार बाबा दुकान विवाद इस वक्त राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है. (ETV Bharat)

धार्मिक स्वामित्व और पहाड़ों की चिंता: विनोद चमोली यहीं नहीं रुके. उन्होंने उत्तराखंड के सामाजिक और धार्मिक स्वरूप को लेकर भी चिंता जाहिर की. चमोली ने कहा कि अगर राज्य का धार्मिक स्वामित्व बचाना है तो कांग्रेस को प्रदेश से दूर रखना जरूरी है.

उन्होंने उधम सिंह नगर, हल्द्वानी और हरिद्वार का जिक्र करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में इस तरह के विवाद पहले से होते रहे हैं, लेकिन अब जिस तरह के मामले पहाड़ी इलाकों खासकर कोटद्वार जैसे क्षेत्रों में सामने आ रहे हैं, वह बेहद गंभीर चिंता का विषय है. पहाड़ों में इस तरह के विवादों का उभरना सामाजिक संतुलन के लिए खतरे की घंटी है और इस पर सभी को गंभीरता से सोचना चाहिए.

राहुल गांधी पर भी साधा निशाना: भाजपा विधायक ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी हमेशा एक विशेष समुदाय के पक्ष में खड़े नजर आते हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके नेता उत्तराखंड की जमीनी हकीकत से पूरी तरह अनजान हैं.

चमोली के मुताबिक उत्तराखंड की सामाजिक संरचना अलग है और यहां के मुद्दों को समझे बिना बयानबाजी करना राज्य के लिए नुकसानदेह है.

विपक्ष का जवाब और सामाजिक बहस: भाजपा के इन बयानों पर विपक्ष की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दीपक ने जो किया वह मानवता का उदाहरण है और इसमें धर्म या नाम को घसीटना दुर्भाग्यपूर्ण है. कांग्रेस का तर्क है कि अगर किसी व्यक्ति ने जान बचाई है तो उसकी नीयत और साहस को देखा जाना चाहिए न कि उसके नाम या पहचान को.

