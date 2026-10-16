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अंकिता के माता-पिता का राजनीतिक इस्तेमाल कर रही कांग्रेस, बीजेपी का आरोप

अंकिता भंडारी के माता पिता से मिले थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी (फोटो सोर्स- X@INCIndia) ( ETV Bharat )

देहरादून : अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड में सियासत तेज है. भाजपा विधायक और पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विनोद चमोली ने कांग्रेस पर अंकिता के माता-पिता की भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. विनोद चमोली के इन आरोपों को कांग्रेस ने भी अपने स्टाइल में जवाब दिया है.

उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर एक बार फिर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं. मामले में कथित वीआईपी की भूमिका और उसकी राज्यापल पर नियुक्ति को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है. भाजपा विधायक और पार्टी प्रवक्ता विनोद चमोली ने कांग्रेस पर अंकिता भंडारी के माता-पिता की भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि अंकिता पूरे उत्तराखंड की बेटी थी, उसे किसी एक राजनीतिक दल तक सीमित करना ठीक नहीं है.

अंकिता भंडारी हत्याकांड में मुख्य तीन आरोपियों को अदालत से उम्रकैद की सजा मिल चुकी है. यह सरकार की ओर से की गई कार्रवाई और मामले में की गई पैरवी को दिखाता है. अब सीबीआई जांच चल रही है, इसलिए उसकी रिपोर्ट और निष्कर्ष सामने आने का इंतजार किया जाना चाहिए. जांच पूरी होने से पहले किसी निष्कर्ष पर पहुंचना ठीक नहीं है. -विनोद चमोली, बीजेपी विधायक-

विनोद चमोली ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अंकिता के माता-पिता की भावनाओं का राजनीतिक इस्तेमाल करना उचित नहीं है। उन्होंने अपील की कि मामले को राजनीतिक रंग देने के बजाय न्याय की प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाना चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को पूरा न्याय मिल सके.

अंकिता भंडारी के परिवार का दुख और उनकी पीड़ा अपनी जगह है. इस दु:ख को पूरा उत्तराखंड महसूस करता है और भाजपा भी पीड़ित परिवार के साथ खड़ी है. अंकिता किसी एक राजनीतिक पार्टी की बेटी नहीं थी, बल्कि पूरे उत्तराखंड की बेटी थी. ऐसे संवेदनशील मामले में सभी राजनीतिक दलों को जिम्मेदारी से अपनी बात रखनी चाहिए. -विनोद चमोली, बीजेपी विधायक-

विनोद चमोली ने भरोसा जताया है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी. उन्होंने यह भी कहा कि अगर न्याय की राह में कोई कानूनी या प्रक्रियागत अड़चन है, तो उसे दूर किया जाना चाहिए..

सरकार से कांग्रेस का सवाल: वहीं, कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने भाजपा के आरोपों को खारिज करते हुए सरकार की जांच प्रक्रिया और कथित वीआईपी की राज्यपाल की नियुक्ति को लेकर सवाल खड़े किए. उन्होंने भाजपा विधायक विनोद चमोली के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि अंकिता भंडारी मामले में सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए.

घटना के बाद करीब तीन साल तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश नहीं की गई, जबकि प्रदेश में लगातार न्याय की मांग उठती रही. मामले में कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर उठ रहे सवालों का स्पष्ट जवाब अब तक सामने नहीं आया है. राज्य सरकार की ओर से गठित एसआईटी की जांच पर भी खड़े हुए है.

-गरिमा दसौनी, कांग्रेस प्रवक्ता-

वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग: गरिमा दसौनी ने कहा कि सीबीआई जांच का एक अहम सवाल यह होना चाहिए कि मामले में जिस कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर चर्चा होती रही है, उसकी पहचान और भूमिका क्या है. दसौनी ने आरोप लगाया कि जांच पूरी होने और इन सवालों के स्पष्ट जवाब सामने आने से पहले कथित वीआईपी को संवैधानिक पद पर नियुक्त करना संदेह पैदा करता है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस नियुक्ति से उन्हें कानूनी सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है.

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