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अपनी ही सरकार की पोल खोलने लगे BJP विधायक, चुनाव में बांटे गए 10-10 हजार पर उठाया सवाल

विनय बिहारी ने भगवान श्रीराम से जुड़ी बक्सर की ऐतिहासिक पहचान का जिक्र करते हुए कहा कि जिस धरती का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व इतना बड़ा है, उसका अपेक्षित विकास नहीं हुआ है. यहां उनका निशाना केवल बक्सर की स्थानीय समस्याओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन्होंने विकास के लिए सरकार की वित्तीय क्षमता और प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा किया.

"भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए मंदिर के समान है, लेकिन मंदिर में भी गलत हो तो विरोध किया जाना चाहिए. कम बोलने से वोट कटता है, ज्यादा बोलने से टिकट कटता है और बहुत ज्यादा बोलने से गर्दन कटी है. नहीं पता कि मेरे इस बयान का आगे क्या परिणाम होगा." -विनय बिहारी, बीजेपी विधायक

विनय बिहारी ने सवाल उठाया कि जब सरकार विकास के काम कर रही थी और उसका असर भी दिखाई दे रहा था, तो चुनाव के समय लोगों के खातों में दस-दस हजार रुपये क्यों भेजे गए. उन्होंने भोजपुरी अंदाज में कहा- "केतना कर्जा खइबअ ऐ राजा, केतना कर्जा खइबअ... कर्जा खा के विकास कइसे करबअ ऐ राजा." उन्होंने तर्क दिया कि यदि विकास कार्यों के लिए सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता है तो भविष्य में उन योजनाओं के लिए संसाधन जुटाने की चुनौती भी सामने आएगी.

इसके अलावा राजनीति में उम्र सीमा, नेताओं को मिलने वाले वेतन-पेंशन और जेल में बंद लोगों के चुनाव लड़ने जैसे मुद्दों पर उन्होंने सवाल उठाए. सरकार पर सीधा हमला करने के बजाय उन्होंने सवालों के जरिए व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर निशाना साधा.

बक्सर: बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने बक्सर पहुंचते ही अपनी ही सरकार और पार्टी की कार्यशैली को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए. चुनाव के दौरान लोगों के खातों में राशि भेजे जाने से लेकर सरकारी कर्ज और विकास के लिए वित्तीय संसाधन पर उन्होंने अपनी बात रखी.

विधायक ने राजनीति और कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठाए. उन्होंने सवाल किया कि जेल में बंद कोई अपराधी चुनाव लड़ सकता है, जबकि जेल में बंद आम व्यक्ति मतदान नहीं कर सकता. इसी क्रम में उन्होंने राजनीति को सेवा मानने की स्थिति में नेताओं को मिलने वाले वेतन और पेंशन पर भी सवाल खड़ा किया. कहा कि, अगर राजनीति सेवा है तो सेवा के बदले वेतन और पेंशन की व्यवस्था क्यों होनी चाहिए. यह सवाल उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद अलग-अलग नियमों और जनप्रतिनिधियों की भूमिका के संदर्भ में उठाया.

नेताओं पर भी उम्र सीमा की मांग

विनय बिहारी ने नेताओं के लिए भी उम्र सीमा तय करने की बात कही. उनका तर्क था कि जब कार्यपालिका और न्यायपालिका में उम्र के बाद सेवा की सीमा निर्धारित है तो राजनीति में भी इस पर विचार होना चाहिए. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि कुछ ही लोग लंबे समय तक राजनीति में बने रहेंगे तो नई राजनीतिक पीढ़ी और नए नेतृत्व की ‘नर्सरी’ कैसे तैयार होगी. उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब वे स्वयं मौजूदा विधानसभा में भाजपा विधायक हैं.

सीएम सम्राट चौधरी के साथ विनय बिहारी (ETV Bharat)

बिहार विधानसभा के रिकॉर्ड के अनुसार विनय बिहारी लौरिया से भाजपा विधायक हैं और 2026 के मौजूदा विधानसभा सत्र में भी उन्होंने सड़क, आपदा सहायता और अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर सवाल उठाए हैं. विधायक ने बेरोजगारी और युवाओं के असंतोष को भी अपने बयान से जोड़ा. उन्होंने कहा कि यदि युवाओं को रोजगार और अवसर नहीं मिलेंगे तो असंतोष बढ़ेगा. उन्होंने कुछ युवाओं द्वारा देश विरोधी नारे लगाए जाने का जिक्र करते हुए इसके पीछे बाहरी फंडिंग होने के आरोप भी लगाए.

एनजीओ कर्मचारियों के वेतन पर सवाल

विनय बिहारी ने एनजीओ के माध्यम से काम कर रहे कर्मचारियों की स्थिति पर भी सवाल उठाया. उन्होंने दावा किया कि कहीं कर्मचारियों का वेतन कुछ और निर्धारित है, जबकि भुगतान कुछ और किया जा रहा है.

इससे पहले भी उठा चुके हैं मुद्दा

विनय बिहारी इससे पहले भी सरकार की नीतियों को लेकर सवाल उठाते रहे हैं. शराबबंदी के क्रियान्वयन पर उनके बयान पहले भी चर्चा में रहे हैं. अप्रैल 2026 में उन्होंने शराबबंदी को लेकर सार्वजनिक तौर पर सवाल उठाए थे. विधानसभा में भी वे लगातार अपने क्षेत्र और राज्य से जुड़े मुद्दे उठाते रहे हैं. जुलाई 2026 में उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण को लेकर सरकार से सवाल किया था. वहीं बंद चीनी मिलों और औद्योगिक विकास को लेकर भी उन्होंने विधानसभा में सरकार से सवाल पूछे थे.

बक्सर में दिया गया विनय बिहारी का ताजा बयान इसलिए चर्चा में है, क्योंकि सवाल विपक्ष के किसी नेता ने नहीं, बल्कि सत्तारूढ़ भाजपा के मौजूदा विधायक ने उठाए हैं. चुनावी समय में आर्थिक सहायता, सरकारी कर्ज, विकास के लिए वित्तीय संसाधन, राजनीति में उम्र सीमा और जनप्रतिनिधियों के वेतन-पेंशन जैसे मुद्दों को एक साथ उठाकर उन्होंने सरकार की नीतियों पर सार्वजनिक बहस की जमीन तैयार कर दी है.

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