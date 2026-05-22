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विधायक उमेद पातुवास का प्रशासन को अल्टीमेटम, बोले- 'ठेका बंद नहीं हुआ, तो खुद लगाऊंगा ताला'

चरखी दादरी में दगड़ोली गांव के लोग शराब के ठेके के विरोध में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे. बीजेपी विधायक के आश्वासन पर धरना समाप्त.

BJP MLA Umed Patuwas
BJP MLA Umed Patuwas (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 22, 2026 at 8:20 PM IST

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चरखी दादरी: शराब के ठेके के विरोध में दगड़ोली गांव के लोग अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे. शुक्रवार को बीजेपी विधायक उमेद पातुवास के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया. स्कूल और मंदिर के पास शराब का ठेका खुला होने की वजह से ग्रामीण इसका विरोध कर रहे थे. ठेके को बंद करने के की मांग को लेकर ग्रामीण अनिश्चितालीन धरने पर बैठे थे. शुक्रवार को बीजेपी विधायक ग्रामीणों के पास पहुंचे और धरना खत्म करवाया.

बीजेपी विधायक की चेतावनी: बीजेपी विधायक उमेद पातुवास ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों और शराब के ठेकेदार से बातचीत की और अल्टीमेटम दिया कि अगर ठेके को बंद नहीं किया गया तो वो खुद ठेके पर ताला लगाएंगे. दगड़ोली गांव के लोगों ने कहा कि स्कूल जाने वाली छात्राओं को रोजाना शराबियों और असामाजिक तत्वों की आवाजाही का सामना करना पड़ता है. ये ठेका यहां सही नहीं है. इसलिए इसे बंद किया जाना चाहिए.

विधायक उमेद पातुवास का प्रशासन को अल्टीमेटम (ETV Bhara)

उमेद पातुवास का ग्रामीणों को आश्वासन: बाढड़ा के विधायक उमेद पातुवास ने धरना स्थल पर ग्रामीणों को अपना समर्थन दिया. विधायक ने मौके से ही बाढड़ा के एसडीएम आशीष सांगवान और जिला उपायुक्त डॉक्टर मुनीश नागपाल से फोन पर बातचीत कर दो घंटे के भीतर ठेका बंद करवाने और इसे आबादी क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए.

आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने धरना खत्म किया: विधायक उमेद पातुवास ने साफ शब्दों में कहा कि "जनता की भावनाओं और बहनों-बेटियों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. अगर प्रशासन तय समय सीमा में कार्रवाई नहीं करता, तो मैं खुद मौके पर आकर शराब ठेके पर ताला जड़ दूंगा." विधायक के आश्वासन पर ग्रामीणों ने धरना समाप्त करने की घोषणा की.

ये भी पढ़ें- नशे के खिलाफ ग्रामीणों का अनिश्चितकालीन धरना, फोगाट खाप के आह्वान पर खोला मोर्चा, प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम

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