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बीजेपी विधायक की बेटी की शादी का भव्य प्रीतिभोज: सीएम नायब सिंह सैनी समेत दिग्गज नेताओं ने दिया आशीर्वाद, 108 गांवों की उमड़ी भीड़

haryana bjp mla umed patuwas ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: चरखी दादरी जिले की बाढ़ड़ा विधानसभा से भाजपा विधायक उमेद पातुवास की डॉक्टर बेटी दीक्षा के विवाह पूर्व आयोजित प्रीतिभोज और लग्न समारोह में सियासी दिग्गजों और ग्रामीणों का महाकुंभ देखने को मिला. विधायक के पैतृक गांव पातुवास स्थित निवास पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी विशेष रूप से पहुंचे और नवदंपति को सुखद भविष्य का आशीर्वाद दिया.

दिग्गज नेताओं और मंत्रियों का लगा जमावड़ा: समारोह में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ भिवानी-महेंद्रगढ़ से सांसद धर्मबीर सिंह, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली, राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा भी पहुंचे. इसके अलावा दादरी विधायक सुनील सांगवान, महेंद्रगढ़ विधायक कंवर सिंह, कोसली विधायक अनिल यादव, भिवानी विधायक घनश्याम सर्राफ, विधायक रणधीर पनिहार सहित कई गणमान्य लोगों ने समारोह में शिरकत कर बेटी को आशीर्वाद दिया.