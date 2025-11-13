ETV Bharat / state

बीजेपी विधायक लगवाएंगे गुप्त शिकायत पेटी, दुर्ग में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए रिकेश सेन की पहल

दुर्ग: शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार और जिला प्रशासन पर हमलावर है. कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार को कई बार इसके लिए कोस चुके हैं. शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर कांग्रेस मोर्चा तक निकाल चुकी है.

विधायक लगवाएंगे गुप्त शिकायत पेटी: वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं. इसके साथ ही वो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए भी अक्सर मैदान में उतर कर काम करते नजर आते हैं. एक बार फिर विधायक रिकेश सेन ने अपने बयान से लोगों का ध्यान अपनी ओर खीचा है. विधायक ने कहा कि वो एक गुप्त शिकायत पेटी अपने विधानसभा क्षेत्र में लगाएंगे. शिकायत पेटी में लोग अपराध और अपराधियों से जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं. जानकारी देने वाले का नाम सुरक्षित रखा जाएगा. शिकायत पेटी में मिली जानकारी पुलिस को मुहैया कराई जाएगी.

रिकेश सेन की पहल (Etv Bharat)

अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की तैयारी: दरअसल बीते कुछ महीनों से शहर में तेजी से चाकूबाजी, नशाखोरी, मारपीट जैसी घटनाएं बढ़ी हैं. अपराधियों के डर से कई बार लोग पुलिस को जानकारी देने से भी बचते हैं. ऐसे में गुंडे बदमाशों का मनोबल बढ़ता है. स्थानीय लोग लगातार इस बात की शिकायत विधायक से कर रहे थे कि गुंडे बदमाशों पर लगाम लगाया जाए. इसके बाद विधायक ने गुप्त शिकायत पेटी लगाने का भरोसा दिया है. विधायक ने कहा कि गुंडे बदमाशों की जानकारी देने वालों को इनाम की राशि भी दी जाएगी.