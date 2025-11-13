ETV Bharat / state

बीजेपी विधायक लगवाएंगे गुप्त शिकायत पेटी, दुर्ग में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए रिकेश सेन की पहल

दुर्ग में बढ़ते अपराध के ग्राफ से आम लोग परेशान हैं. आम लोगों की शिकायत पर विधायक ने शिकायत पेटी लगाने का फैसला किया.

SECRET COMPLAINT BOX
बीजेपी विधायक लगवाएंगे गुप्त शिकायत पेटी (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 13, 2025 at 9:39 PM IST

3 Min Read
दुर्ग: शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार और जिला प्रशासन पर हमलावर है. कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव और खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार को कई बार इसके लिए कोस चुके हैं. शहर में बढ़ते अपराध के ग्राफ को लेकर कांग्रेस मोर्चा तक निकाल चुकी है.

विधायक लगवाएंगे गुप्त शिकायत पेटी: वैशाली नगर से बीजेपी विधायक रिकेश सेन अपने तेज तर्रार अंदाज के लिए जाने जाते हैं. इसके साथ ही वो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए भी अक्सर मैदान में उतर कर काम करते नजर आते हैं. एक बार फिर विधायक रिकेश सेन ने अपने बयान से लोगों का ध्यान अपनी ओर खीचा है. विधायक ने कहा कि वो एक गुप्त शिकायत पेटी अपने विधानसभा क्षेत्र में लगाएंगे. शिकायत पेटी में लोग अपराध और अपराधियों से जुड़ी जानकारी साझा कर सकते हैं. जानकारी देने वाले का नाम सुरक्षित रखा जाएगा. शिकायत पेटी में मिली जानकारी पुलिस को मुहैया कराई जाएगी.

रिकेश सेन की पहल (Etv Bharat)

अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की तैयारी: दरअसल बीते कुछ महीनों से शहर में तेजी से चाकूबाजी, नशाखोरी, मारपीट जैसी घटनाएं बढ़ी हैं. अपराधियों के डर से कई बार लोग पुलिस को जानकारी देने से भी बचते हैं. ऐसे में गुंडे बदमाशों का मनोबल बढ़ता है. स्थानीय लोग लगातार इस बात की शिकायत विधायक से कर रहे थे कि गुंडे बदमाशों पर लगाम लगाया जाए. इसके बाद विधायक ने गुप्त शिकायत पेटी लगाने का भरोसा दिया है. विधायक ने कहा कि गुंडे बदमाशों की जानकारी देने वालों को इनाम की राशि भी दी जाएगी.

SECRET COMPLAINT BOX
बीजेपी विधायक लगवाएंगे गुप्त शिकायत पेटी (Etv Bharat)

तेजी से बढ़ा है क्राइम का ग्राफ: दुर्ग जिले में हाल के वर्षों में स्टाइलिश चाकू, कटर और चापड़ जैसे हथियारों का उपयोग अपराधों में बढ़ा है. कई वारदातों में सूखा नशा जैसे चिट्टा, हेरोइन और ब्राउन शुगर के साथ भी अपराधी गिरफ्तार हुए हैं. इसके साथ ही सोशल मीडिया पर भी कई युवक हथियारों के साथ वीडियो बनाकर पोस्ट करते हैं, जिससे दहशत का माहौल बनता है.

बीजेपी विधायक की चेतावनी: विधायक सेन ने कहा कि यह व्यवस्था समाज के जिम्मेदार नागरिकों को अपराधमुक्त और शांतिपूर्ण वातावरण बनाने का अवसर देगी. सूचना देने वालों के लिए इनाम राशि तय की गई है. 1000 रुपए चाकू या हथियार रखने वाले की जानकारी पर, 2000 रुपए सूखा नशा करने वालों की जानकारी पर, वहीं 5000 रुपए नशा बेचने या सप्लाई करने वालों की जानकारी पर दिया जाएगा. विधायक ने कहा कि 10000 रुपए जो नशा करता हो और हथियार भी रखता हो, उसकी सूचना पर दिया जाएगा.

