ETV Bharat / state

पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ भाजपा विधायक ने खोला मोर्चा: अवैध वसूली को लेकर आगरा पुलिस कमिश्नर से एक्शन की मांग

फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल, अपनी ही सरकार में पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकाकत कर कार्रवाई की मांग की है.

BJP MLA takes on police personnel
भाजपा विधायक ने पुलिस के खिलाफ कमिश्नर को भेजा शिकायती पत्र. (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 11:06 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

आगरा: आगरा के फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने अपनी सरकार में पुलिस के भ्रष्टाचार को लेकर मोर्चा खोल चुके हैं. भाजपा विधायक ने पुलिस की जनता से वसूली और भ्रष्टाचार के खेल को लेकर छह पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं.

भाजपा नेता ने छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र से इन्हें हटाए जाने को पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को पत्र लिया है. इस बारे में डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि जो शिकायतें मिली हैं. उनकी जांच कराई जा रही है.

BJP MLA takes on police personnel
भाजपा विधायक ने पुलिस के खिलाफ कमिश्नर को भेजा शिकायती पत्र. (ईटीवी भारत)

बता दें कि आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा के भाजपा विधायक चाैधरी बाबूलाल ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला है. भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में चार थाना और पुलिस चौकियों में जमकर जनता से वसूली हो रही है.

पुलिस के भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की लगातार जनता से शिकायत मिल रही हैं. बीते दिनों में विधानसभा क्षेत्र के चार थाने और पुलिस चौकी पर तैनात छह पुलिसकर्मियों की वसूली की अधिक शिकायतें मिलीं. जिस पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायत की.

इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर से इन सभी छह पुलिसकर्मियों के भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का खेल भी बताया. लगातार विधानसभा क्षेत्र की जनता की अवैध वसूली की शिकायतों पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को पत्र लिखा है.

इसमें लिखा कि पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की वजह से जहां जनता तो परेशान है ही शासन प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है.

BJP MLA takes on police personnel
आगरा के फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल. (ईटीवी भारत)

भाजपा विधायक में पत्र में लिखे इनके नाम

भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को भेजे पत्र में किरावली थाना के एसएसआई मनोज दीक्षित, हेड मोहर्रिर संदीप कुमार और चौकी प्रभारी रुनकता आशीष त्यागी, एसआई तरुण चौधरी, मिढ़ाकुर चौकी के दारोगा अमित कुमार, अछनेरा थाना के कारखास मुकेश यादव के नाम लिखे हैं.

इसके साथ ही जनता से वसूली करने के साक्ष्य भी पत्र के साथ पुलिस कमिश्नर को भेजे हैं. भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने बताया कि आगरा पुलिस कमिश्नर ने शिकायतों की जांच और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है. यदि वसूलीबाज और भ्रष्टाचार में लगे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो शासन से शिकायत करेंगे.

TAGGED:

AGRA NEWS
AGRA POLICE COMMISSIONER
पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ शिकायत
BJP MLA TAKES ON POLICE PERSONNEL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.