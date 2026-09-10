पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ भाजपा विधायक ने खोला मोर्चा: अवैध वसूली को लेकर आगरा पुलिस कमिश्नर से एक्शन की मांग
फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल, अपनी ही सरकार में पुलिस के भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकाकत कर कार्रवाई की मांग की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 10, 2026 at 11:06 AM IST
आगरा: आगरा के फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने अपनी सरकार में पुलिस के भ्रष्टाचार को लेकर मोर्चा खोल चुके हैं. भाजपा विधायक ने पुलिस की जनता से वसूली और भ्रष्टाचार के खेल को लेकर छह पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं.
भाजपा नेता ने छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र से इन्हें हटाए जाने को पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को पत्र लिया है. इस बारे में डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि जो शिकायतें मिली हैं. उनकी जांच कराई जा रही है.
बता दें कि आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा के भाजपा विधायक चाैधरी बाबूलाल ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला है. भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में चार थाना और पुलिस चौकियों में जमकर जनता से वसूली हो रही है.
पुलिस के भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की लगातार जनता से शिकायत मिल रही हैं. बीते दिनों में विधानसभा क्षेत्र के चार थाने और पुलिस चौकी पर तैनात छह पुलिसकर्मियों की वसूली की अधिक शिकायतें मिलीं. जिस पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायत की.
इसके साथ ही पुलिस कमिश्नर से इन सभी छह पुलिसकर्मियों के भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का खेल भी बताया. लगातार विधानसभा क्षेत्र की जनता की अवैध वसूली की शिकायतों पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को पत्र लिखा है.
इसमें लिखा कि पुलिसकर्मियों की अवैध वसूली और भ्रष्टाचार की वजह से जहां जनता तो परेशान है ही शासन प्रशासन की छवि धूमिल हो रही है.
भाजपा विधायक में पत्र में लिखे इनके नाम
भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को भेजे पत्र में किरावली थाना के एसएसआई मनोज दीक्षित, हेड मोहर्रिर संदीप कुमार और चौकी प्रभारी रुनकता आशीष त्यागी, एसआई तरुण चौधरी, मिढ़ाकुर चौकी के दारोगा अमित कुमार, अछनेरा थाना के कारखास मुकेश यादव के नाम लिखे हैं.
इसके साथ ही जनता से वसूली करने के साक्ष्य भी पत्र के साथ पुलिस कमिश्नर को भेजे हैं. भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने बताया कि आगरा पुलिस कमिश्नर ने शिकायतों की जांच और साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया है. यदि वसूलीबाज और भ्रष्टाचार में लगे पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो शासन से शिकायत करेंगे.