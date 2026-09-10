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पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ भाजपा विधायक ने खोला मोर्चा: अवैध वसूली को लेकर आगरा पुलिस कमिश्नर से एक्शन की मांग

भाजपा विधायक ने पुलिस के खिलाफ कमिश्नर को भेजा शिकायती पत्र. ( ईटीवी भारत )

आगरा: आगरा के फतेहपुर सीकरी के भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने अपनी सरकार में पुलिस के भ्रष्टाचार को लेकर मोर्चा खोल चुके हैं. भाजपा विधायक ने पुलिस की जनता से वसूली और भ्रष्टाचार के खेल को लेकर छह पुलिसकर्मियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं. भाजपा नेता ने छह पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और फतेहपुर सीकरी विधानसभा क्षेत्र से इन्हें हटाए जाने को पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को पत्र लिया है. इस बारे में डीसीपी पश्चिमी आदित्य सिंह ने बताया कि जो शिकायतें मिली हैं. उनकी जांच कराई जा रही है. भाजपा विधायक ने पुलिस के खिलाफ कमिश्नर को भेजा शिकायती पत्र. (ईटीवी भारत) बता दें कि आगरा के फतेहपुर सीकरी विधानसभा के भाजपा विधायक चाैधरी बाबूलाल ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोला है. भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में चार थाना और पुलिस चौकियों में जमकर जनता से वसूली हो रही है. पुलिस के भ्रष्टाचार और अवैध वसूली की लगातार जनता से शिकायत मिल रही हैं. बीते दिनों में विधानसभा क्षेत्र के चार थाने और पुलिस चौकी पर तैनात छह पुलिसकर्मियों की वसूली की अधिक शिकायतें मिलीं. जिस पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार से शिकायत की.