ETV Bharat / state

छातिम के पेड़ों पर सियासत, रायपुर में दमा बढ़ने का आरोप, विधानसभा में उठी कटाई की मांग

रायपुर : छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को राजधानी रायपुर में लगे छातिम वृक्षों को लेकर स्वास्थ्य और पर्यावरण का मुद्दा गूंजा. भाजपा विधायक सुनील कुमार सोनी ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाते हुए कहा कि इन पेड़ों के कारण लोगों में दमा और अन्य सांस संबंधी बीमारियों के मामले बढ़ रहे है. उन्होंने जनहित का हवाला देते हुए शहर में लगे छातिम वृक्षों की कटाई की मांग की है.

शुक्रवार को विधानसभा के शून्यकाल के दौरान भाजपा विधायक सुनील कुमार सोनी ने रायपुर शहर में बड़ी संख्या में लगाए गए छातिम वृक्षों का मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि इन पेड़ों से निकलने वाले परागकण और गंध के कारण लोगों को सांस लेने में परेशानी होती है, जिससे दमा और अन्य श्वसन संबंधी बीमारियों के मरीजों की संख्या बढ़ रही है. विधायक ने कहा कि यह मामला सीधे तौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए.

छत्तीसगढ़ में छातिम पेड़ों पर सियासत (ETV BHARAT)

जलस्रोत और भूजल पर भी असर का दावा

सोनी ने सदन में यह भी दावा किया कि छातिम के वृक्ष केवल स्वास्थ्य के लिए ही नहीं बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी नुकसानदायक साबित हो रहे हैं. उनके मुताबिक इन पेड़ों के कारण आसपास के जलस्रोतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और भूजल स्तर में भी गिरावट देखने को मिलती है. उन्होंने कहा कि इस विषय पर विशेषज्ञों की राय लेकर उचित निर्णय लिया जाना चाहिए.

अन्य राज्यों का उदाहरण देकर की कार्रवाई की मांग

भाजपा विधायक ने सदन को बताया कि मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों में छातिम वृक्षों के रोपण पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. ऐसे में राजधानी रायपुर में बड़ी संख्या में मौजूद इन पेड़ों को लेकर भी सरकार को जनहित में निर्णय लेना चाहिए. उन्होंने सरकार से मांग की कि शहर में लगे छातिम वृक्षों को हटाने और उनके स्थान पर अन्य उपयोगी पौधों के रोपण की दिशा में तत्काल कार्रवाई की जाए.