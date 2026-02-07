ETV Bharat / state

"कांग्रेस के नेता ही हैं वोट चोर", विधायक सुनील सांगवान बोले- पार्टी की जय बोलते हैं और वोट भाजपा को देते हैं'

दादरी से भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने वोट चोरी के कांग्रेस के आरोप का करारा जवाब दिया है.

BJP MLA Sunil Sangwan
भाजपा विधायक सुनील सांगवान (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : February 7, 2026 at 7:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

चरखी दादरी: भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि "कांग्रेस के असली वोट चोर उनकी अपनी पार्टी के नेता ही हैं. ये नेता मंच पर कांग्रेस की जय बोलते हैं और अंदरखाने भाजपा को वोट देते हैं." इस दौरान विधायक ने भरोसा जताया कि "हरियाणा बजट में दादरी जिले को भी कई महत्वपूर्ण सौगातें मिलेंगी."

कांग्रेस नेताओं की आपसी वोट चोरी का भाजपा को फायदा: गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दादरी के विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि "कांग्रेस के आला नेताओं के काफिलों और स्टेज पर ही असली वोट चोर नजर आते हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि "पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्‌डा की गाड़ियों में कांग्रेस के वही नेता बैठते हैं, जिनकी वजह से पार्टी को चुनावों में नुकसान उठाना पड़ता है. कांग्रेस नेताओं की आपसी वोट चोरी का सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है." विधायक ने कहा कि "कांग्रेस अपनी अंदरूनी कमजोरियों को छिपाने के लिए भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है. जनता अब सच्चाई समझ चुकी है और विकास और सुशासन के नाम पर भाजपा के साथ खड़ी है."

भाजपा विधायक सुनील सांगवान (Etv Bharat)

जनहित में होगा हरियाणा का बजटः सुनील सांगवान ने केंद्रीय बजट पर बोलते हुए कहा कि "इस बजट से हरियाणा को बड़ा लाभ मिलेगा. बजट में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं शामिल की गई हैं और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने वाली बजट है. उन्होंने कहा कि आगामी हरियाणा बजट में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा सभी वर्गों को अनेक सौगातें दी जाएंगी. यह बजट जनहित में होगा, जिससे आमजन को सीधा लाभ मिलेगा."

ये भी पढ़ें-"सत्र में जनहित के मुद्दों पर सरकार ने नहीं दिया जवाब, अगले सत्र में वोट चोरी प्रस्ताव लाएगा विपक्ष"- भूपेंद्र हुड्डा

TAGGED:

भाजपा विधायक सुनील सांगवान
BJP MLA SUNIL SANGWAN
HARYANA BUDGET 2026
हरियाणा बजट 2026
BJP MLA ON CONGRESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.