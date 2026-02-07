ETV Bharat / state

"कांग्रेस के नेता ही हैं वोट चोर", विधायक सुनील सांगवान बोले- पार्टी की जय बोलते हैं और वोट भाजपा को देते हैं'

चरखी दादरी: भाजपा विधायक सुनील सांगवान ने कांग्रेस द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि "कांग्रेस के असली वोट चोर उनकी अपनी पार्टी के नेता ही हैं. ये नेता मंच पर कांग्रेस की जय बोलते हैं और अंदरखाने भाजपा को वोट देते हैं." इस दौरान विधायक ने भरोसा जताया कि "हरियाणा बजट में दादरी जिले को भी कई महत्वपूर्ण सौगातें मिलेंगी."

कांग्रेस नेताओं की आपसी वोट चोरी का भाजपा को फायदा: गेस्ट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान दादरी के विधायक सुनील सांगवान ने कहा कि "कांग्रेस के आला नेताओं के काफिलों और स्टेज पर ही असली वोट चोर नजर आते हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि "पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्‌डा की गाड़ियों में कांग्रेस के वही नेता बैठते हैं, जिनकी वजह से पार्टी को चुनावों में नुकसान उठाना पड़ता है. कांग्रेस नेताओं की आपसी वोट चोरी का सीधा फायदा भाजपा को मिल रहा है." विधायक ने कहा कि "कांग्रेस अपनी अंदरूनी कमजोरियों को छिपाने के लिए भाजपा पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है. जनता अब सच्चाई समझ चुकी है और विकास और सुशासन के नाम पर भाजपा के साथ खड़ी है."